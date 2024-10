Szörnyen kínos: Nicole Kidman a vörös szőnyegen alázta meg Salma Hayeket?

Nicole Kidman foghatja a fejét legutóbbi nyilvános megjelenése óta, ugyanis a párizsi divathéten Salma Hayekkel és Katy Perry-vel való találkozása alkalmával olyan felvétel készült róla, amely azóta futótűzként terjed TikTokon, és ahol láthatóan roppant degradáló módon viselkedett kolléganőjével.

Nicole Kidman Salma Hayekkel szembeni viselkedése véleményes volt (Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto)

Nicole Kidman: „Ne érj hozzám”

Kidman, Hayek és Perry fotósok hada előtt várta, hogy képet készítsenek róluk, majd amikor arra kérték őket, hogy pózoljanak együtt egy közös fényképen, Salma Hayek megérintette Nicol Kidmant, ami úgy tűnik, végzetes hiba volt. Az ominózus kézmozdulatról több felvétel is készült, ahol egyértelműen látszik, hogy a szőke színésznő határozottan eltolja magától kolléganője kezét, sőt, utána a mutatóujját felmutatva állítólag még azt is mondta neki, hogy ne érjen hozzá. A Daily Mail cikke szerint a levegőben érezhetően óriási feszültség volt a két sztár között, miközben Katy Perry is zavarba jött a történtek miatt. A jelenetet ezek után az ausztrál színésznő még azzal is megkoronázta, hogy Perry-t kedvesen üdvözölte egy puszival, míg Hayeket egész egyszerűen figyelmen kívül hagyta.

A rajongók teljesen kiborultak a látottak miatt, többen felháborodtak Nicole Kidman bunkóságán, ugyanakkor volt olyan is, aki védelmébe vette őt, mondván: „érthető, hogy Salma megpróbálta rávenni őt a pózolásra, de vannak emberek, akik nem szeretik, ha megérintik őket, függetlenül a helyzettől, és ezt tiszteletben kell tartani”.

Lehet, hogy csak félreértés volt?

A Daily Mail legújabb cikkében egy bennfentes úgy nyilatkozott, hogy nem történt semmi, a két színésznő csupán néhány szót váltott egymással, miközben a kamerák és a fotósok teljesen körbezárták őket és kiabáltak nekik mindenhonnan. A bennfentes azt is tudni véli, hogy Nicole Kidman nem goromba, bár néha ügyetlen, de soha nem goromba. S hogy mi a tényleges igazság? Döntse el mindenki maga a felvételek alapján, készült tudniillik olyan videó is, amelyen viszont békésen beszélgetnek és pózolnak a fotósok előtt.