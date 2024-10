Minden anya szíve Sebestyén Kátjával dobban: 21 óra vajúdás után jelentette be a hírt

A celebvilág baba-lázban ég. Nemrég még mindenki Kulcsár Edina és G.w.M kisbabájának születésére várt, most pedig nagyon boldogok vagyunk, amiért a kis Dion megszületett. Biztosan ugyanolyan tündéri baba lesz, mint Amara. Weisz Fanni gyerekét is nagyon várjuk már, eddig pedig azért szurkoltunk, hogy Sebestyén Kátja kisbabája is megszülessen. Ezzel kapcsolatban most bejelentette a jó hírt az anyuka:

Mecsei Patrik Péter vagyok, ma 12.23 perckor születtem! 21 óra vajúdás után jöttem a világra! Anyával mind a ketten jól vagyunk

- írja Kátja.