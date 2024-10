Kedves titkot árult el Agárdi Szilvia: így választ reggelente ruhát – videó

Agárdi Szilvia több műsorban brillírozott már, legutóbb a Csináljuk a fesztivált! című műsort nyerte meg. A nézők nemcsak kivételes hangi adottsági miatt szeretik őt, hanem szerethető, kedves, alázatos természete miatt is. Szilvi most egy kedves titkába avatta be a rajongóit.

Agárdi Szilvia vaksága ellenére profin válogatja össze ruháit és kiegészítőit (Fotó: Karnok Csaba)

Nem okoz gondot a reggeli készülődés

„Egy készülődős videó következik” – harangozta be Facebook-oldalán megosztott felvételen a bájos énekesnő, aki a közösségi oldalain rendszeresen oszt meg jó hangulatú videókat, amin sokszor öniróniától nem mentesen mutatja be a mindennapjait és azok kihívásait. Nos, bár sokan hihetnék, az öltözködés számára nem akkora kihívás: tapintása segítségével pillanatok alatt kiválasztja a megfelelő ruhadarabokat!

Az összes ruhámat megjegyeztem tapintás alapján, hogy melyik milyen színű: amikor megveszem, mindig megkérdezem a színét

– árulta el, miközben bemutatta a kedvenc darabjait, a megálmodott piros szett után kutatva. Szilvi a kiegészítőket is jó érzékkel választotta ki. A kommentelők el voltak ájulva a végeredménytől és persze Szilvi talpraesettségétől.

„Bámulatos vagy Szilvia, úgy válogatod ki a ruháidat és úgy sminkelsz, mint bárki más, aki jól lát. Hála Istennek, hogy így feltalálod magad. Én ha leteszem a szemüvegem, már el vagyok veszve, minden homályos. További sok szerencsét az életben” – biztatta az énekesnőt egy rajongója.

„Elképesztő, hogy mindent meg tudsz oldani! Imádni való vagy! Nagyon szeretem a kedvességedet! Mindent megnézek, és végig hallgatok ,ami rólad szól! Puszi neked!” – üdvözölte egy másik.

A rajongók szerint Agárdi Szilvia jobb, mint Céline Dion

Bár kevés kivétellel Szilvi nem vállal tévészereplést, a rajongók aktívan követik a munkásságát. A vak énekesnő legutóbb TikTokjára egy Céline Dion feldolgozás részletét töltött fel, amitől mindenkinek tátva maradt a szája.

Céline Dionnál ezerszer szebb hangod van

– méltatta egy imádója, míg többen azt kérdezték, hogy lehet, hogy még nem világsztár.