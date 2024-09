"Rengeteget hülyültünk" – Elhunyt kollégájára emlékezett a Sztárban Sztár All Stars versenyzője

Vastag Tamás múlt héten Elton John bőrébe bújva, színes szemüvegben, a Moulin Rouge hangulatát megidézve csalt könnyeket Liptai Claudia szemébe a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő show-jában, most szombaton viszont egészen más feladat vár rá!

Vastag Tamás szerint összetett dolog az utánzás Fotó: Mediaworks archív

Nem mást fog megformálni, mint a 2019. márciusában elhunyt Koós Jánost, ami azért is különleges kihívás a számára, mert jól ismerte a néhai legendát.

„Ő mindig talpig úriember volt, olyan alkalomra pedig nem is emlékszem, hogy valaha rosszkedvű lett volna. Többször is volt szerencsém vele találkozni, léptünk is fel közösen, és nagyon sajnálom, hogy már nem lehet köztünk. Rengeteget hülyültünk. Érdekes lesz őt megformálni az biztos, bár a között nem szoktam különbséget tenni, hogy hazai előadót vagy világsztárt kell megformálnom”

– kezdte a Metropolnak Vastag Tomi, aki szerint nagyon összetett feladat egy-egy előadót élethűen utánozni a színpadon.

„Nem elég az, hogy hangilag megfelelően hozzunk valakit a színpadon, azt az attitűdöt, hangulatot is meg kell teremtenünk, amit ő képvisel. No és akkor ott van még a mozgás, bár a múlt héten ezzel nem volt gond, hiszen végig egy zongora mögött kellett ülnöm. Szóval ezzel nem volt baj” - nevetett az énekes, aki szerint az előadóművészek, különösképp a Sztárban Sztár All Stars versenyzői egy úgynevezett inverz orvosi munkát végeznek.

„Az orvosoknak valamennyire muszáj kivonniuk magukat, úgy értem, nem vehetik teljesen magukra a páciens gondjait. Mi ennek az ellentétét csináljuk, szélsőségesen bevonódunk, beleolvadunk a megformálandó karakter érzéseibe a hiperszenzitivitásunk segítségével. Ez utóbbiról azt gondolom, hogy tanulható, ugyanakkor nagyon fontos, hogy le tudjuk tenni, miután lejövünk a színpadról, különben a hétköznapjainkat is befolyásolja, nem feltétlenül pozitív irányba”

– elmélkedett a Metropol megkeresésére Vastag Tamás.

Tamás személyesen is ismerte Koós Jánost Fotó: Máté Krisztián

Vegyésznek állna Vastag Tamás

„Ha nem énekes lett volna belőlem, akkor nagy valószínűséggel vegyészmérnök lettem volna” – árulta el a Fonogram-díjas énekes és zenész, aki tavaly októberben az M2 PetőfiTV műsorában mesélt korábbi tanulmányairól. A műsorban a veszprémi Pannon Egyetem szerves kémia tanszékén beszélgettek, amiről Tamás elárulta:

„Gyakorlatilag hazaérkeztem, édesapám 44 évig tanított az egyetem szerves kémia tanszékén. Egészen kis korom óta bejártam, és láttam, hogy apukám itt mit csinál. Nekem emiatt nagyon színes és érdekes gyerekkorom volt, nagyon hamar érdekesnek találtam a különböző tudományágakat, elsősorban a kémiát és fizikát”

– árulta el akkor a TV2 sztárja.