Szandit szó szerint a tenyerükön hordozzák a férfiak, különleges fotót osztott meg

Szandi már hosszú évek, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend, tinikora óta teljesen odavan érte a közönség. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy elképesztően tehetséges, ráadásul nagyon csinos is, és még most is legalább annyira jó a hangja, illetve legalább annyira szép, mint 20 évvel ezelőtt.

Szandi / Fotó: Markovics Gábor

Szandi nemrég egy egészen különleges fotót osztott meg, amin az látható, hogy rengeteg férfi veszi körül, és a levegőben tartják őt, az énekesnő pedig boldogan mosolyog – mint elárulta, volt is oka rá, ugyanis saját elmondása szerint maximális biztonságban érezte magát, miközben a férfiak a tenyerükön hordozták.

Ilyen security csapattal maximális biztonságban éreztem magam! 💪🏼 A fiúk a tenyerükön hordoztak! 😃

– írta Szandi a posztjához.

Itt lehet megtekinteni Szandi képét, amin szó szerint a tenyerükön hordozzák őt a férfiak: