Miből lesz a cserebogár: a magyar sztársportoló elképesztő életéről mesélt

Most ezt megtehetem, mert 2008 környékén, amikor az amerikai ingatlanpiac bedőlt, vásároltam néhány ingatlant nagyon olcsón, amik azóta is megvannak és ki vannak adva, azóta is jól mennek. Így most belefér a futás is az életembe, szerencsére a férjem nagyon jól akceptálja mindezt. Nem vagyok egyszerű eset, de végülis én is csak 18 hónapra mentem ki Torontóba eredetileg, aztán tizenhat éve kint élünk.