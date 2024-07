Pataky Attila vallomása a 31 éve elhunyt zenészről: Ő volt az én harmadik fiam

31 éve egy nap örökre bevésődött a hazai rocktörténelem fekete könyvébe. 1993. július 10-én hajnalban az EDDA fiatal gitárzsenije Agárdon felült a motorjára és Velencénél halálos balesetet szenvedett. Pataky Attila ma is érzi Kunos Péter hiányát, akit fiaként szeretett. Az élő rocklegenda a tragikus évfordulón a Metropolnak mesélt érzéseiről.

Pataky Attila már nem fájdalommal a lelkében gondol Kun Péterre (Fotó: FÜLÖP ILDIKÓ / Fotó: Mediaworks archivum)

„Kevesebbet kellett volna gyötrődnöm...”

„Ha ”Kunosra” gondolok, sokkal több örömteli érzés kerít hatalmába, mint amennyi fájdalom. Hiszen rengeteg szép emléket őrzök róla és a halála évfordulóján is inkább ezeket helyezem előtérbe.

Nagyon fiatalon ment el és értelmetlen halált halt, de teljes életet élt addig a napig.

Ma reggel, amint kinyitottam a szemem, azonnal rá gondoltam és egész nap el is kísér az emléke. Arra gondolok, hogy milyen lenne ma az életünk, ha azon a hajnalon nem dönt úgy, hogy a koncertet követően felül a motorjára és elhajt az EDDA táborból. Azt hiszem, kevesebbet kellett volna gyötrődnöm az azóta eltelt harmincegy évben, hiszen vele olyan szinkronban voltam, amilyenbe csak nagyon kevesekkel az életem során. Mindenben egyetértettünk és mindenről egyként vélekedtünk. Tulajdonképpen ő volt az én harmadik fiam, legalábbis én így tekintettem rá” - mondta lapunknak Pataky Attila, aki öröklét hívőként biztos benne, hogy találkozik még Kun Péterrel.

Pataky Attila és Kun Péter egy pillantásból értették egymást (Fotó: YouTube)

Pataky Attila: Rátettük a pecsétet fél évszázad munkájára

Az EDDA frontembere egyébként az utóbbi időben, szinte minden koncerten érzi a 25 évesen elhunyt zenész energiáit, ami pedig nagyon jó hatással van a banda energiájára és játékára is. Csakúgy, mint az a „belazulás” amit az 50 év megkérdőjelezhetetlen siker eredményezett a zenekar minden tagjánál. „Fantasztikus élő organizmussá lényegültünk mi és a közönségünk. Úgy néz ki, jól sáfárkodtunk a mögöttünk álló ötven évvel. A nagykoncert után mondtam is a srácoknak, hogy rátettük a pecsétet fél évszázad munkájára. Ezzel az érzéssel indultunk neki a turnénak és ténylegesen belazultunk, amit nem csak mi, de a ródok, hangtechnikusok és a rajongóink is éreznek.

Rendszeresen meg is kapjuk, hogy olyan energiák szabadulnak fel, mint évtizedekkel ezelőtt. Örömzenélés van és ezt imádom!

Kunos is imádná és imádja is, hiszen itt van velünk az összes bulin...” - fogalmazott Pataky Attila.