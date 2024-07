Két szót mondott csak a Love Island játékosa, Tícián a halála előtt

Senki sem számított rá: 24 éves korában elhunyt a Love Island társkereső-valóságshow korábbi sztárja, Lakatos Tícián. Az egy évadot megélt RTL-es műsor győztese július 30-án, kedden hajnalban vesztette életét. Mindenkit megdöbbentett az edzőként dolgozó fiú halálhíre.

A Love Island egykori játékosa mindössze 24 évet élt Fotó: YouTube

Tícián mellett a halálakor ott volt a barátnője is, sajnos azonban már ő sem tehetett érte semmit, ahogy a kiérkező mentősök sem, akik órákon keresztül küzdöttek az életéért – írja a Bors. Tícián testvérének kettős tragédiával kell szembenéznie: nemrég az édesapjukat is elvesztették ugyanis. Közösségi oldalán így búcsúzott Kevin a testvérétől:

Nem találom a szavakat, nem is tudok mit írni, fel sem fogtam még, hogy most ez megtörténik, hogy ez most igazi? A lényeg a lényeg, nem tudunk még semmi pontosat, amint tudni fogom, hogy mi hogy lesz, jelezni fogok. Viszont aki ismerte, szerette Tíciánt, az tudja róla, hogy ő Isten harcosa! És, hogy mekkora tűzzel hirdette itt a világban az ő igéjét – írta, majd így zárta sorait:

Tíciánom, testvérem, bátyám, másik felem, te már ott vagy apánkkal, fentről vigyáztok már együtt ránk. Köszönök neked mindent. Tovább viszlek bátyám, folytatom, amit te elkezdtél megígérem neked!

Ezek voltak Tícián utolsó szavai

A Borsnak az A R ZS Dojo-Fight Club egyik edzője számolt be arról, milyen körülmények közt vesztette életét Tícián: