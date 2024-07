Kelemen Anna megválaszolta a nagy kérdést, minden férfi erre kíváncsi

Sokak szerint Kelemen Anna az ország legdögösebb és legérdekesebb nője. A dögösséget nem kell magyarázni, hiszen szőke ciklonként már hosszú évek óta mondhatni szexszimbólumnak számít a híresség; az érdekesség pedig azért van, mert olyan különleges gondolatai vannak néha, hogy a követői nem is tudják tartani vele a tempót.

Kelemen Anna / Fotó: Szabolcs László

Kelemen Annát rengeteg dolog érdekli, és időnként a közösségi oldalán is beavatja ezekbe az emberek. Most is tartott egy kérdezz-feleleket, és kiderült, hogy már gyerekkora óta szereti a focit, a magyar futball esetében pedig Rossi eljövetele hozta őt újra lázba.

Valaki megkérdezte Kelemen Annától, hogy mit gondol, vajon az angolok, vagy a spanyolok nyerik a foci-Eb-t, Annácska pedig határozott, pontos választ adott a kérdésre, ami jelenleg valószínűleg minden egyes férfit érdekel.

Szerintem Anglia hozza a kötelezőt 2:1-re

– írta Kelemen Anna.

Az nem derült ki, hogy Annácska az angoloknak, vagy a spanyoloknak drukkol, de az biztos, hogy sokan felkapják majd a fejüket, ha a foci-Eb döntőjének valóban az lesz a végeredménye, amit ő tippelt a meccs előtt.