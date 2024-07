Kapócs Zsóka ritkán látott gyermeke már igazi nagyfiú, hatalmasat nőtt

Miután egymásba szerettek Simek Péter labdarúgóval, a színésznővel elhatározták minél hamarabb szeretnének családot alapítani. De Kapócs Zsóka nem esett teherbe, végül a lombikprogramban látták a megoldást.

Kapócs Zsóka ritkán mutatja meg egy szem gyermekét (Fotó: TV2)

Kapócs Zsóka újra megmutatta kisfiát

A korábbi modell 2001-ben lett Miss World Hungary, így ő képviselhette Magyarországot a Miss World nemzetközi szépségversenyen. Kapócs Zsóka később műsorvezetőként is megállta a helyét, majd több színdarabban főszerepet játszott. Mindeközben Milánóban lakberendezést tanult, évek óta sikeres saját vállalkozása van, visszavonult a nyilvánosságtól. Néha szerepel csak az újságokban, de azt lehetett tudni, hogy a nála fiatalabb labdarúgó, Simek Péter mellett találta meg a nagy boldogságot, hamar belevágtak a családalapításba. Zsóka évekig nem esett teherbe, majd négy sikertelen lombikon és egy műtéten esett át hat év alatt. Ebben az időszakban rengeteg mélypontot élt át, de sosem adta fel a célját, hogy egészséges kisbabája szülessen. Álma végül valóra is vált, 2018. április 3- án megszületett Borisz. A sztáranyuka mindig is tudta, hogy egy gyerkőcre van kalibrálva, egy szem fiát rajongással szereti. Azt is hamar elhatározta, hogy ő nem áll be azon sztárok sorába, akik előszeretettel mutogatják gyerekeiket. Ehhez is tartja magát, az elmúlt hat évben talán kétszer tűnt fel Instagram-posztjában Borisz. De most kivételt tett, igaz most is csak hátulról lehet látni gyermekét, de az így is szembetűnő, hogy csemetéje rá hasonlít.