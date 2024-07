„Elköszönök a színpadtól” – fontos bejelentést tett a magyarok kedvenc énekese

Nemcsak a Rigoletto-sorozatnak ez az utolsó előadása, hanem nekem is, és egy időre elbúcsúzom az én Gildámtól és a színpadtól is, ugyanis novemberben megérkezik a második kisfiam. Most elköszönök a színpadtól, nem pihenni, mert az első babám nem fog hagyni pihenni... Legközelebb márciusban fogok visszatérni a kisebb beavató szerepek után Idomeneo Elektrájával, és alig várom már, hogy újra elénekelhessem őt és a további, gyönyörű szerepeimet. Sziasztok, nagyon sok puszit küldök és köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és akinek adhattunk valami szépet