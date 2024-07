Házasság első látásra: kínos bakival indult Dávid Petra első randija

Dávid Petra TikTok-videóban mesélte el követőinek, hogyan sikerült a legutóbbi első randija. A Házasság első látásra egykori feleségének nem a legegyszerűbb a szerelmi élete, bár ő mindent megtesz, hogy megtalálja a párját, de egyelőre még nem érkezett meg a herceg fehér lovon. Ez a találkozó sem ment simán, a TV2 sztárja egy kínos bakival indított.

Kínos balesettel szembesült a randija előtt Dávid Petra, így oldotta meg a bakit (Fotó: Dávid Petra)

Petra a videóban elárulta, hogy a cipője hagyta cserben, és bár utólag valószínűleg jót nevet rajta, akkor igencsak bosszantó lehetett az eset:

Hát nem tudom ki járt olyan cipőben mint én, de volt ma egy első találkozóm és ugye első benyomást csak egyszer lehet tenni, úgyhogy általában igyekszem ilyenkor jó benyomást tenni. Na hát megérkeztem a helyre és azzal a lendülettel a platformos magassarkúm talpa leszakadt. Úgyhogy letéptem a másik cipőnek is a platformját, egyébként két éve nem volt ez a cipő rajtam, szóval úgy néz ki, hogy az állástól elengedett. Végül beugrottam egy üzletbe és vettem magamnak gyorsan egy másik cipőt, de szerintem sikerült eléggé intenzív első benyomást tennem.

Dávid Petra mindig ad magára

A csinos fitnesz edzőt azért is érhette váratlanul ez a baleset, hiszen fogyása óta különös gondot fordít a külsejére. Nem csak rengeteget edz, de azt sem bízza a véletlenre, hogy mit visel. Egy korábbi videójában azt is megmutatta, hogy a műsor forgatása előtt külön ruhákat rendelt, amiket az adásokban tud viselni. Nemrég pedig egy hatalmas átalakuláson is átesett, megvált hosszú fekete fürjeitől, egy nyáriasabb, világosabb frizura kedvéért.

Sokszor hallottam már, hogy a sötétebb hajúak keményebb habitusúak, a világos haj pedig sokat lágyít és kiemeli az arcom vonásait. Egyelőre még kicsit szokatlan, s bár nem ettől fogok belsőleg megváltozni, hiszen kedves jellem vagyok így is, de szeretném megnézni, milyen az, amikor naturálisabb, szelídebb külsőre váltok

– mesélte akkor a Borsnak.

Persze valószínűleg nem egy ilyen cipős baki fogja elijeszteni a titokzatos férfit, és nem is lehet felróni Petrának ezt a váratlan balesetet, de bizonyára valóban emlékezetes benyomást nyújtott.