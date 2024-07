„Láthatják, hogy nem haltam meg”: Bódi Margó reagált a rettenetes hírekre

Bódi Margó és Bódi Guszti évtizedek óta tevékenykednek a zeneiparban, így sajnos nem meglepő, hogy már több ízben is visszaéltek a nevükkel. És bár a házaspár igyekszik lazán kezelni ezeket a helyzeteket, előfordul, hogy kénytelenek hivatalos lépéseket tenni, hiszen volt már, hogy több rajongójuk is áldozatul esett a csalóknak. Most pedig még ennél is durvább dolgot találtak ki, ugyanis Hódi Pamela nevében készítettek álprofilt, ahol Margó haláláról posztolnak.

Bódi Margó reagált a haláláról szóló álhírekre – Fotó: Markovics Gábor

Az énekesnő most szembesült azzal, hogy a rosszakarói már a halálhírét keltik, és Guszti összeomlásáról írnak:

„Ez borzasztó, nem is tudom, mit lehet erre mondani! De szerencsére ha felmennek a Facebook-oldalamra, akkor láthatják, hogy nem haltam meg. Nem értem, hogy ez mire jó. Önmagában az is bosszantó, hogy feltörik valakinek az oldalát vagy visszaélnek a fotóival. Nekem is rengeteg olyan »profilom« van, ami igazából nem én vagyok.”

De végül is azt mondják, hogy akiről ilyet találnak ki, az 100 évig fog élni, és persze akik tényleg ismernek és követnek minket, azok láthatják a valódi oldalunkon, hogy nincsen semmi baj. Sőt, épp ma voltunk élőben a Mokkában is

– tette hozzá nevetve Margó, aki igyekszik inkább viccesen felfogni a hasonló álhíreket, az azonban sokkal rosszabbul érinti, amikor a rajongóit verik át.

„Sajnos nagyon sokan hisznek ezeknek a csalóknak, főleg amikor ilyen kamujátékokat találnak ki. Levesznek a valódi oldalunkról egy videót, és olyasmiket írnak hozzá, hogy aki teljesít bizonyos feltételeket, az kap mondjuk 5000 eurót. És sokan bedőlnek neki, utána pedig várják a pénzt” – mesélte szomorúan.

Bódi Margó halálhíréről és Guszti összeomlásáról írnak Hódi Pamela nevében – Fotó: Facebook

A koncertjein nevezik csalónak Bódi Margót

Volt egy kifejezetten komoly esetük is, amikor kénytelenek voltak hivatalos lépéseket tenni, miután számos rajongójuktól pénzt csaltak ki a nevükben.

Előfordult már olyan is, hogy a rendőrségre kellett mennünk feljelentést tenni, mert sok rajongónknak elkérték a bankszámlaadatait, és leemelték a pénzüket. Érdekes, hogy utána már megtalálták a valódi oldalunkat, és ott írtak nekünk, hogy nem gondolták volna rólunk, hogy ilyet teszünk, és hogy csalók vagyunk. Emiatt többször is kiírtam, hogy soha ne adjanak ki adatokat és ne higgyenek azoknak, akik ilyesmit kérnek tőlük

– árulta el.