„Egy idő után úgy kezdtek hívni, hogy DJ Polgi” – Polgármester lett a népszerű magyar DJ-ből

Spiegelhalter László és Erős Attila, azaz Erős és Spigiboy már 20 éve dolgozik együtt, azonban nemcsak munkakapcsolat, hanem barátság is van az alkotó páros között. Spigiboy elárulta, hogy mi az, ami a mai napig összeköti őket.

Talán az a titkunk, hogy mindig hagytuk a másikat élni, de mindig tudtunk egymásról. Folyamatos kapcsolatban vagyunk, ha nem is azonnal tudjuk a másiknak felvenni a telefont, de amint lehet, visszahívjuk a másikat

– kezdte a Metropolnak Spiegelhalter László, aki azt is elmondta, hogy mindkettejüknek van civil foglalkozásuk, ami miatt nem minden nap tudnak beszélni.

„Ugye nekem ott van a kiadóm, plusz másokkal is dolgozok együtt. Emellett pedig Vácrátóton vagyok polgármester. Attilának is ott van a reklámcége, amivel foglalkozik. Így van időnk feltöltődni, és megújulni” – mesélte a népszerű DJ, aki azt is elárulta, hogy nemsokára egy hatalmas dobásra készülnek, méghozzá a június végén megrendezésre kerülő Víz - Zene - Virág fesztiválon. Erős és Spigiboy ugyanis egy komoly versenyre hívja a lemezlovasokat, ahol többek között Dj Newl is zsűrizni fog.

SpigiBoy és Erős Attila párosa már 20 éve dolgozik hatalmas összhangban Fotó: Vadnai Szabolcs

Lokálpatriótaként lett polgármester Spigiboy

Bár a neve hallatán sokszor inkább a rengeteg ütős zene jut az ember eszébe, Spigiboy bevallottan lokálpatrióta, akinek az a célja, hogy felvirágoztassa szeretett települését, Vácrátótot.

"A polgármesterség egy nem tervezett szívügyem lett. Egyik idősebb ismerősöm mondta nekem, hogy a fiatalabb generációnak kell tennie a jobb jövőért. Szerettem volna egy igazán élettel teli falut látni Vácrátóton, hiszen a botanikus kert is itt van, ahova rengetegen látogatnak el éves szinten. Az elején nagyon vigyáztam, hogy a két foglalkozásom elkülönüljön egymástól. Voltak nehézségek, de megtaláltam az egyensúlyt, sőt egy idő után úgy kezdtek hívni, hogy „DJ Polgi” – mesélte korábban a Borsnak Spigiboy.