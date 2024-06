Nyertes Zsuzsa az esküvőről: "Elvette a kedvemet, amikor megnéztem a számlát"

Nyertes Zsuzsa boldogsága határtalan, ugyanis egyetlen lánya, a 31 éves Zsuzsó férjhez ment a hétvégén. Balatonon egy idilli helyen tartották a ceremóniát, azonban az időjárás egy kicsit közbeszólt, mert elkapta őket egy hatalmas vihar, mondhatni egész nap esett az eső. A színésznő elmesélte nekünk a Friss Hús Filmfesztivál eseményén, hogy persze nem hagyta az időjárásnak, hogy elrontsa lánya révbe érésének megélését.

Nyertes Zsuzsa lánya férjhez ment (Fotó: Markovics Gábor / Ripost)

„Ez a legcsodálatosabb, amikor az egyetlen lányom révbe ér. Amikor látja a szülő, az anya látja a lánya boldogságát, hogy szeret és szeretve van, ráadásul van már egy 11 hónapos unokám, az Olívia, aki előbb érkezett, hála Istennek” – kezdte a Metropolnak a közkedvelt színésznő, aki elmondta, csak fél órára állt el az eső a nagy napon.

„Most volt az esküvő és csodálatos volt, még úgy is, hogy elmosta a vihar. Nagy esőzés volt, csak egy fél órára állt el, addig elkészítették a fotókat” – jegyezte meg Zsuzsa, aki elmondta, mi tartotta benne a lelket.

„Van egy zen mondás, amit szerintem érdemes megfogadni. Az összes ilyen helyzetben tud segíteni: Örülj neki, hogy esik az eső, mert ha nem örülsz, akkor is esik. Bennem ez tartotta a lelket, amikor elkeseredtem, mert már előző nap tudtuk” – mondta a színésznő, aki írt a vejének egy verset is.

Nyertes Zsuzsa írt egy verset a vejének az esküvőre (Fotó: Markovics Gábor)

Nyertes Zsuzsa imádja a vejét

Zsuzsa lánya és újdonsült férje köztudottan már közel 15 éve ismerik egymást, tehát szerelmük egy igazi filmbe illő történet. A színésznő nagy boldogsággal tekint a fiatalok kapcsolatára, sőt hálás az égnek, hogy lányának, Zsuzsónak megadatott ez az érzés:

„Nagyon szeretem a vejemet. Meg is leptem őket, amikor meghallották, hogy nem is Olíviához, nem is a lányomhoz, hanem a vejemhez írtam egy verset az esküvőre” – mondta a büszke nagymama, aki reméli, lánya örökké boldog lesz:

Látom, hogy boldogok és tudom, hogy amíg élek, ez biztos, de remélem, hogy utána is örökkön-örökké

– szögezte le Nyertes Zsuzsa, akinek azonban az esküvő bebizonyította, hogy ő már nem akarna oltárhoz állni.

Nyertes Zsuzsa kedve örökre elment a nagy esküvőktől (Fotó: Markovics Gábor)

A színésznő kedve elment az esküvőtől

Ugyan a színésznő 48 éve él párkapcsolatban és a kezét is megkérték, amire igent mondott, azonban a házasságra csakis titokba kerülhetne sor: