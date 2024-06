Détár Enikő bikinis testét a huszonévesek is megirigyelhetnék

Détár Enikő mindig is odafigyelt az egészségére, nem meglepő hát, hogy a strandszezon közeledtével nincs igazán izgulnivalója.

Détár Enikő korát meghazudtoló alakját sokan irigylik Fotó: Knap Zoltán

Fiát is büszkeséggel tölti el

Enci pár napja már megosztotta, hogy a tengerpart felé veszik az irányt, most azonban olyan fotókkal lepte meg követőit, amelyek ámulatba ejtőek. A színésznőnek ugyanis hatvanévesen is olyan alakja van, amit bármelyik húszas, vagy harmincas éveiben járó hölgy büszkén elfogadna. „Napsütés, tenger, szeretem napok. Péterem lépett meg a közös nyaralással. Igen, nagyon feltölt és hálás vagyok az együtt töltött pihenésért. Ti is úgy érzitek, bár a számláló lényegesen többet mutat, de belül a lelketek megállt és jóval fiatalabb?” – kérdi, a bejegyzés alatt pedig záporoznak a kommentek. Többek között fia is hozzászólt a képhez:

Bombajó a formád Édesanya!

– írta Zsigmond.

„Wooooow, ez ám az igazi beachbody” – vélekedett egy követő, másikójuk pedig azt írja: „Még mindig az egyik legszebb színésznőnk!!”

A legtöbben egyenesen lenyűgözőnek vallották Détár Enikő bikinis fotóját:

– „Azta mindenit, micsoda alak!”

– „Hoppá ! Az igazi DÍVA”

– „Nagyon csinos! Jövőre én is 60,de nem értem hova tűnt az a sok év ilyen hamar? Lélekben max 40!Kellemes pihenést kívánok!”

– „Ez igeeen! Pár fiatalt, a háta mögé tudna utasítani , kedves Művésznő.”

– „Kivagyok, olyan jól nézel ki.”

Akadt, aki megjegyezte, hogy Enikőről sugárzik a boldogság:

– „Gyönyörű vagy Enikő, soha nem ragyogtál Így mint a párod mellett!”

A csinos színésznő egyébként korábban a Borsnak adott interjújában elmondta, hogy a rengeteg munka mellett odafigyel az étkezésére és sokat tornázik, jógázik. „Nyilván vannak olyan napok, amikor kicsit kényelmesebben étkezem, de utána behúzom a féket. A színpad karban tart, bele kell férni a jelmezekbe. Ha félévente új ruhákat kellene varratni, az nagyon kellemetlen lenne. Ez engem kötelez” – vallotta.