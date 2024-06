Csodamelleket villantott Nádai Anikó - köpni-nyelni nem tudnak a rajongók

Nádai Anikó szexibb, mint valaha. A műsorvezető tökéletesen megtalálta a boldogságot Weisz Fanni egykori férje, Hagyma oldalán, és valóra is váltotta újdonsült férje álmát: apává tette őt. Anikó már két gyermeknek is életet adott: nagyobbik fia Partik, aki 2015-ben látta meg a napvilágot, Hajmásy Pétertől született fia pedig 2022 júliusában sírt fel. Anikón azonban nem látszik meg, hogy kétszer is terhes volt, csodálatos formában van ugyanis. Most nagyon szexi fotót mutatott magáról, a rajongóknak pedig leesett az álla: