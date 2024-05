Lékai-Kiss Ramóna megmutatta a babát, elképesztően cukik együtt

A TV2 csodálatos sztárja, Lékai-Kiss Ramóna boldog házasságban él a kézilabdázóként ismert férjével, Lékai Mátéval, akivel egy gyermekük született. Az utóbbi években folyamatosan kapja a nagy kérdést, hogy vajon mikor jön a kis tesó, de úgy tűnik, hogy egyelőre nincs nagy bejelenteni valója ezzel kapcsolatban a hírességnek.

Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: Origo

Nemrég született meg az ismert színésznő, Szabó Erika első gyermeke, hatalmas a boldogság náluk is. Mivel Lékai-Kiss Ramónával nagyon jó barátnők, így természetes volt, hogy meglátogatja őket, és ő maga is a karjaiba veszi a picit – erről képek is születtek, amiket nagy örömmel osztott meg a közösségi oldalán a Dancing with the Stars műsorvezetője.

Lékai-Kiss Ramóna arcán látni lehet a felhőtlen nyugalmat, miközben Szabó Erika babáját tartja – lehet, hogy ezek után megjön a kedve ahhoz, hogy újabb gyermeket vállaljanak a férjével, Lékai Mátéval?

Ilyen, illetve ehhez hasonló kérdések merültek fel a kommentelőkben, akik azt is észrevették, hogy Lékai-Kiss Ramónán minden bizonnyal nincs smink a felvételeken. Többen is írták, hogy így, természetesen is csodaszép a híresség.

Ide kattintva lehet megtekinteni a cuki képeket Lékai-Kiss Ramóna babalátogatásáról.