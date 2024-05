Bomlanak érte a nők! T. Danny egy barna szépséggel került közelebbi viszonyba — Videó

T. Danny igazán szerencsésnek mondhatja magát, hiszen nemcsak a Zsákbamacska műsorvezetője, hanem a hölgyek bálványa is... Eddig nem telt el úgy adás, hogy a rapper ne került volna közelebbi viszonyba egy női versenyzővel, és az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy véletlenül sem neki kellett kezdeményeznie...

T. Danny csak úgy vonzza a nőket... (Fotó: TV2)

T. Danny-t imádják a nők

Természetesen nem hibáztatjuk egyik női versenyzőt sem, hogy szeretnének egy kicsit közelebbi viszonyba kerülni a sármos műsorvezetővel. Főleg annak tudatában, hogy Dani szíve most szabad... Persze, ezzel eddig senki sem élt vissza, de azért egy-egy ölelés, vagy a közös tánc lehetőségét a legtöbben megragadták. Így tett például a minap Mesi, akivel nem csak ölelkezett a rapper, de még a hátára is kapta. A csütörtöki adásban pedig Szafira állt be a sorba, aki aztán nem bízott semmit a véletlenre. Egy aprócska dresszben libbent be a stúdióba, és azonnal belecsapott a lecsóba: megtáncoltatta Danit...

Három éves korom óta táncolok, mindenfelé stílusban. Szóval, ha esetleg Daninak lenne kedve...

— mondta Szafira, és az igazat megvallva, Dani sem hezitált sokáig. Lejtettek egy rögtönzött táncot a fiatalok, amin mindenki nagyon jól szórakozott, kivéve Vajkot, aki átszellemülve figyelte a produkciót, hogy a végén pontozhassa is, amit lát.

„7 pont, és nem kell visszabeszélni...” — mondta Szente Vajk, akinek a véleménye nem nyerte el a táncosok tetszését, ám Szafira előtt még ott volt a lehetőség, hogy bizonyítson.

