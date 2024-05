Az énekesnő özvegy nagyapjáról: "A mamáról költ verseket"

Halász Rebeka, a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának bájos énekesnője, aki egyben az évad győztesének, Karapancsev Kristófnak a kedvese. Rebeka a műsor után felköltözött Budapestre és a mindennapjait azzal tölti, hogy kész énekesnővé fejlődjön. A fiatal lány nagyon családcentrikus és elmondta, fontos számára, hogy biztonságban tudja szeretteit. Nagyon sok időt töltött nagyszüleivel is.

Nem fogod elhinni, kitől örökölte Halász Rebeka a művészi vénáját - Fotó: TV2

„Az én papámat Ferencnek hívják, de én csak úgy hívom, hogy Fefi papa” – kezdte az énekesnő a Metropolnak, aki megjegyezte, gyerekkora óta így becézi papáját.

„Egyébként nagyon jó a kapcsolatom vele. Én a nagyszüleimnél nagyon sok időt töltöttem, ugyanis szüleim minden nyáron szinte végig dolgoztak, ugye hát vendéglátós családban nőttem fel. Mama meg a papa volt igazából a bébicsőszök, amikor még nem lehetett minket egyedül hagyni. Sok régi emlék szövődik hozzájuk” – mondta Rebeka, aki a művészi vénáját a nagypapájának köszönheti.

„A művészi vonal lehet tőle jön, ugyanis szokott hobbiszinten gitározni és mindig volt régen egy dal, amit játszott lefekvéskor. Ezek az emlékek mindig eszembe jutnak róla” – emlékezett vissza Tóth Gabi egykori versenyzője, aki elmondta, papájában egy igazi költő veszett el.

Halász Rebeka papája a mama elvesztése óta szinte csak róla ír - Fotó: Bors

A mamáról költ verseket

Fefi papa, azaz az énekesnő nagyapja nagyon sok verset ír, sőt azóta, amióta szerelme elhunyt, azóta szebbnél szebb sorokban őrzi emlékét, melyen Rebekával szoktak nosztalgiázni.

„Papa írni is nagyon jól tud. Két kötetet is írt már rengeteg verssel. Sokat ír mamáról is, aki sajnos három éve ment el. Régen mindig is mamás voltam és amióta nincs itt, papával együtt szoktunk nosztalgiázni. Megmutatja nekem a verseit mindig, sőt szerintem egészen biztos, hogy tőle van a művészi véna” – szögezte le az énekesnő, aki elmondta, papája versét elszavalták az interneten.

Nagy meglepetés történt az énekesnő papájával - Fotó: Halász Rebeka

Halász Rebeka papájának versét elszavalták

Egy színész az interneten meglepte a családot, miután Rebeka papájának egyik verséből szavalt. Ez hatalmas dolog volt a nagyszülőnek, sőt el se képzelte volna soha, hogy ilyen erővel bír az internet.

„A pappernak nyugdíjasként akkora dolog volt, hogy egy színész hozzányúlt a verséhez és tényleg nagyon szépen elszavalta. Már az egész utca ettől volt hangos, hogy mindenki tudta, hogy a papám versét milyen szépen elszavalta a neten egy színész” – mondta hálásan az énekesnő, aki örökségeként tekint az összes leírt szóra, melyeket egy nap lehet megzenésít.

Már gondolkoztam azon, hogy egy nap megzenésítem a verseit, sőt adott is rá engedélyt, hogy nyugodtan válogassak

– osztotta meg velünk a SzSzl! egykori versenyzője.