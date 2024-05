A 61 éves Demi Moore mindenkit túlszárnyalt a szépségével – Fotók

Már javában zajlik a cannes-i filmfesztivál, ami az idei filmes felhozatal felvonultatásának a színe-java mellett még arról is szól, hogy a sztárok milyen káprázatos vagy éppen megbotránkoztató ruhakölteményben jelennek meg.

Fotó: Dave Bedrosian

Szerencsére a 61 éves Demi Moore – jó szokásához híven – úgy döntött, hogy ez előbbiek táborát erősíti, így csodás alkotásokban láthattuk végigvonulni a vörös szőnyegen.

Bruce Willis volt felsége a Kinds of Kindness című filmjének cannes-i premierjén mindenkit lenyűgözött piros gyöngyös Giorgio Armani Privé ruhájában, melyet gyönyörű, virágos részletek díszítettek. A földig érő, V-nyakú egyenes szabású ruhára az aprólékosan kidolgozott, gyöngyös díszítés tette fel a pontot. A 61 éves színésznő kiegészítőként a ruha mintájához illő Chopard fülbevalót is viselt – írja a Life.hu.

Demi Moore fontos szereplője az idei cannes-i filmfesztiválnak

A lap azt is kiszúrta, hogy később Moore egy másik, szintén kápráztató költeményben jelent meg a vörös szőnyegen, hogy részt vegyen a Chopard Trófea ceremónián. Az ünnepségen a színésznőt érte az a megtiszteltetés, hogy átadja a díjat egy kezdő színésznőnek és színésznek, ezzel elismerve tehetségüket. Idén Moore a Talk to Me sztárjának, Sophie Wildnak és a Challengers színészének, Mike Faistnek adta át a díjat.

Demi Moore ekkor már egy türkiz színű, flitteres Balenciaga ruhában nyűgözte le a közönséget, kiegészítőként ismét csillogó Chopard ékszereket viselt, ezzel tökéletesen kiegészítve a megjelenését – írja a Life.hu.