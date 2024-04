Meglepő döntést hozott a brit királyi család: III. Károly király helyébe léphet bárki néhány percre

Ilyenre még nem volt példa, meglepő döntést hozott a brit királyi család. Bárki megtudhatja, milyen érzés III. Károly királynak lenni.

III. Károly király megmutatja a népnek, hol él, s milyen a kilátás az ikonikus erkélyről (Fotó: AFP)

Kukkantás III. Károly király erkélyre

A család döntésére nyáron megnyitják a turisták előtt a Buckigham-palotát és a Balmorali kastélyt. A szerencsések azt is megtudják, milyen a kilátás a híres erkélyről, ahol a kékvérű család rendre összegyűlik a fontos eseményeken, fentről integetni a rajongó nép hadának.

A brit királyi család tagjai rendre a hatalmas erkélyen gyűlnek össze a fontos eseményeken (Fotó: Northfoto)

A megboldogult II. Erzsébet királynő családja már évszázadok óta Buckingham-palota keleti szárnyának középső szobájában gyülekezik, mielőtt az ikonikus balkonra lép például esküvők, koronázás vagy nemzeti ünnepek alkalmával. Ha az erkély nem is, de az említett szoba is nyitva áll majd azok előtt, akiknek sikerült jegyet vásárolni a különleges körbevezetésre. A hivatalos honlapon 100-150 fontért (45-68 ezer forintnak megfelelő összegért) hirdették a jegyeket – amik kevesebb mint 24 óra leforgása alatt mind egy szálig el is keltek, írja a Telegraph. Külföldi lapok értesülései szerint azonban lesz még elérhető turnus a későbbiekben azoknak, akik lemaradtak. A leírás szerint az ikonikus erkélyre ugyan nem lehet kilépni, de függönyön keresztül kikukucskálhatnak a legszerencsésebbek.

A látogatók előtt most először megnyíló keleti szárny 1847 és 1849 között épült, miután Viktória királynő megbízta Edward Blore építészt, hogy bővítse a rezidenciát. A berendezéskor figyelembe vették IV. György ázsiai művészet iránti rajongását: 18. századi császári selyem falvédő, lótuszvirágokkal díszített üvegcsillár, és 18. századi, kézzel festett kínai tapéta ékesíti a helyiségeket.