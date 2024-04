Házasság első látásra: videós lebukás, komoly döntés, tiszta vizet a pohárba! – Tarol a TV2 műsora a Heti Top 5-ben

Kiderült, együtt van-e valójában a Házasság első látásra két szereplője

A Házasság első látásra párosai, Bogi és Geri, illetve Csabi és Gyöngyi friss házasok. A párosok között sok a feszültség és a konfliktus, így többekben felmerült, a műsor végeztével külön utakon folytatják. Sőt, egyesek már azt is tudni vélik, hogy Csabi és Bogi talán egymás oldalán találták meg a boldogságot, hiszen sokat posztolnak közösen, és a fotókon egyikük műsorbeli házastársa sem látható. Az érintettek friss posztjaikkal oszlatták el a kételyeket. Csaba néhány napja egy olyan fotót osztott meg, amin Bogival kettesben ebédelnek. Ezek után az újdonsült férj Bogi több posztjára is tüzes és szíves emojikkal reagált, többek között arra is, amiben a feleség a „méltóságát” ássa el. Végül Bogi videója tette fel az I-re a pontot, amiben Csabival ülnek a kocsiban és a férfi „személyi sofőrje”-ként aposztrofálja magát. A videó hatására a követőik szinte már biztosak voltak abban, hogy a két fiatal titokban egy párt alkot. Nem sokkal később Csabi egy olyan képet osztott meg, amin Gyöngyivel és Gerivel ülnek hárman a kocsiban, és ehhez csak annyit írt: „Megyünk Bogiért!” Úgy látszik, a házasok között minden rendben, valószínűleg egy dupla randiról lehet szó, és bár Bogi és Csabi nagyon jóban van egymással, valójában csak jó barátok lettek a műsor alatt, ahogy a fiúk is szeretnek egymással közös programokat szervezni.

Videóval bukott le a Házasság első látása párja: egy autó hátsó ülésén csókolóztak

Úgy tűnik, nem mindegyik párosnak vannak problémái… Góbi Hilda és Brem László ugyanis egy kocsi hátsó ülésén csókolózott, azaz nekik még bejöhet a Házasság első látásra! Hilda és László kapcsolata nem indult túl fényesen, tekintve, hogy a feleség inkább egy José Armandót várt az oltár elé, nem pedig egy Szulejmánt, ahogy ő fogalmazott… Idővel aztán Hilda megbékélt Hürrem szerepével, olyannyira, hogy jelenleg az ő házasságuk a legkiegyensúlyozottabb. Ezt bizonyítja az is, hogy a közös terápiára igyekezve forró csókban forrtak össze egy autó hátsó ülésén, amit természetesen rögzített a kamera…

Góbi Hilda és Brem László kapcsolata tökéletesnek tűnik ( Fotó: TV2)

Komoly döntést hozott a Házasság első látásra műsorral kapcsolatban az egyik szereplő

Horváth Enikő, a Házasság első látásra sztárja nemrég saját oldalán tette lehetővé követői számára, hogy kérdésekkel bombázzák őt, rengetegen éltek is a lehetőséggel. Enci lelkesen válaszolt a műsorral kapcsolatos és attól független személyes kérdésekre is. Elárulta például, hogy mivel ápolja a haját, de hálás volt azért is, hogy van olyan, aki kimondottan csak miatta nézi a műsort. Enikő az egyik kommentelő kérdésére, miszerint milyen volt visszanézni magát a tévében, meglepő választ adott. „Az első két hétben néztem a műsort, utána már nem… Jelenleg se nézem és ezt tudatosan határoztam el!” Döntését azonban már nem kívánta megindokolni.

Enikő tudatosan döntött úgy, hogy nem nézi tovább a műsort ( Fotó: TV2)

Szomorú vallomást tett az Omega sztárja

Derült égből villámcsapásként érte az Omega együttes rajongóit a hír, miszerint a legendás zenekar két tagja, a dobos Debreczeni Ferenc és a gitáros Molnár György Elefánt között elsimíthatatlan ellentétek keletkeztek. Sőt, több helyen is arról lehetett olvasni, hogy a két régi jó barát mára már meggyűlölte egymást, miután Ciki megalapította az Omega Testamentumot. Mindez csupán azért érdekes, mert Benkő László és Kóbor János halálával 2022-ben megtartották a búcsúkoncertet. Molnár György lapunknak elmondta, igaz, hogy nem barátok, de gyűlölködésről sincs szó. Elefánt a két alapító halálát máig nem tudta feldolgozni, de a véleményét nem tartotta magában.

Forognak a sírjukban attól, amit a Debreczeni művel, de én nem tudok, és már nem is akarok beleszólni!

„Olyan gyorsan vesztettük el őket, és onnantól semmifajta Omegát nem szabad erőltetni. Mert hiányoznak, nem kicsit, és nemcsak nekem, a közönségnek is. Senki nem fogad el igazán más énekest, Mecky maga volt az Omega” – hangsúlyozta Molnár Gyuri.

Molnár György Elefánt szerint az Omega nincs Benkő László és Kóbor János halála után (Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT MAGAZIN)

Agárdi Szilvi hatalmas bejelentést tett: „Szülők lettünk”

Az énekesnő és férje fülig érő szájjal jelentette be a nagy hírt. „Nagy örömmel szeretnénk nektek bejelenteni, hogy szülők lettünk!” – mondta mosolyogva, boldogságtól ragyogó arccal Instagram-oldalára feltöltött friss videójában Agárdi Szilvi, a férje, Czerődi Gergely pedig megerősítve hozzátette: „Bizony”. Első hallásra mindenki arra gondolt, hogy gyermekáldás elé néznek, azonban erről szó sincs. Tavaly ősszel ugyanis egy interjúban arról beszéltek, nem szeretnének egyelőre családot alapítani. A vak énekesnő teljessé téve a képet elárulta, valójában arról van szó, megszületett a lova, Pufika kiscsikója.