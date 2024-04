Gyász: 58 évesen elhunyt a magyar énekes

58 éves korában elhunyt Csonka Valter, akit színészként és zenészként is sokan ismertek. Játszott Hajdu Szabolcs Macerás ügyek és Necropolis című filmjében, valamint Pacskovszky József Lila esernyők című burleszkjében is – írja a Bors a dehir.hu-ra hivatkozva. Csonka Valter 1991 végén zenekart is alapított, tradicionális blues muzsikát játszottak. Előbb nagyzenekari felállásban koncerteztek, később trióvá váltak: Csonka Valter, mint énekes, Vadon Péter, mint gitáros és Oláh Andor, mint szájharmonikás. Első albumuk a Baby ride címet kapta. 1994-ben Gál Csaba (boogie gitár, ének), és Bényei Tibor (tuba) került a zenekarba a Vadon helyére. Az 1990-es évek második felében az egyik legjelentősebb bluescsapatává nőtték ki magukat. A nemzetközileg is elismert Dr. Valter több albumait a Fono Records jelentette meg.

Csonka Valter egy ideje Budapesten élt, és a sors úgy hozta, hogy tolószékbe kényszerült, nehéz időszakokat élt meg.