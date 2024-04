Életveszélybe került az Örs vezér terén Agárdi Szilvi

Bár Agárdi Szilvi a tőle megszokott derűvel és humorral mesélte el a történetet, valójában koránt sem volt az olyan vicces, mint ahogyan első nekifutásra hallatszik. Történt ugyanis, hogy a vak énekesnőt, rossz, de leginkább veszélyes helyre vezette egy segítőkész idegen. Szilvi minderről a TikTok-csatornáján számolt be úgy, hogy talán nem is sejti, hogy akár tragédia is történhetett volna.

Agárdi Szilvi nem is sejtette, hogy akár tragédia is történhetett volna. (Fotó: Bors)

Agárdi Szilvinek fogalmam sem volt, merre mennek

„Az Örs vezér terén álltam a kis fehér botommal és arra vártam, hogy valaki odalépjen hozzám és segítsen nekem. Ez végül meg is történt. Egy kedves néni odajött és megkérdezte, mit szeretnék. Mondtam neki, hogy szeretnék eljutni a villamosmegállóhoz, mert fel akarok szállni.

Éreztem, hogy mellém áll, belém karol, majd mentünk egy darabig.

Fogalmam sem volt merre megyünk, de gondoltam rábízom, hiszen tutira tudja, hol a villamosmegálló” — kezdte videójában az énekesnő, aki nem is tévedhetett volna nagyobbat.

Ha Agárdi Szilvi valóban a korlát mögé került, komoly veszélyben volt. (Fotó: Google Maps)

„Van egy kis gond...”

„Hallottam, hogy csilingelnek a villamosok, az emberek jönnek-mennek. Megálltunk egy helyen, majd a néni elköszönt. Várok, várok, de nem történt semmi. Jöttek-mentek a villamosok, de olyan távolinak tűnt az ajtó. Nem értettem, hogy mi van…

Eltelt úgy tíz perc és vagy három villamos elment, de nem tudtam felszállni.

Majd odajött hozzám egy fickó és szintén megkérdezte, hogy segíthet-e. Mondtam neki, hogy én a villamoshoz jöttem, legalábbis ide hoztak. Ő közölte, hogy ezzel van egy kis gond, mivel maga a korláton kívül áll és nem a villamosmegállóban.

A néni ugyanis a megálló mögé kísért és ott a buszok jártak.

Végül átkísért a jó helyre” — mesélte nevetve Agárdi Szilvi, aki talán nem is sejtette, hogy ha valóban a korlát mögé kísérte őt „segítője,” aki ezzel mekkora veszélynek is tette ki őt. Hiszen az Örs Vezér terén két villamosmegálló található és a buszmegálló korlátok mögötti része, mindkét helyen az útesttel érintkezik. Vagyis elég lett volna egy rossz lépés és az énekesnő az autók, netán busz előtt találhatta volna magát. Ő minden esetre egy ennél egyszerűbb konklúziót vont le az esetből.

Tanulság! A jövőben nagyon ki kell hangsúlyoznom, hogy hová szeretnék menni és jeleznem kell, hogy nem a korlát mögé.

„Szóval, ez egy nagyon vicces történet volt” — fogalmazott Agárdi Szilvi.