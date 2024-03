Így simogatta egymást az Exatlon két bombázója - Forró fotó

Nem győzik hangsúlyozni az Exatlon sztárjai, hogy a dominikai verseny mekkora hatással volt az életükre. Hosszú hetekre, hónapokra össze voltak zárva egymással, távol a megszokott életüktől, távol szeretteiktől. Egymásra voltak utalva, egymásra hangolódtak, így nem csoda, hogy szoros barátságok kötődtek. A Bajnokok három korábbi versenyzője így megragadta az alkalmat, hogy mindannyian Amerikában vannak, és napokig együtt voltak.

Egymásnak estek az Exatlon bombázói

Az All Star évad férfi győztese évek óta Amerikában él, két éve pedig Szabó Franci is oda költözött. Ők többször találkoztak már egymással kint, de most csatlakozott hozzájuk Ujvári Iza is. A szexi női focista ráadásul a kommentelők szerint nem véletlenül választotta úti célnak Floridát szakítása után. A mindig szemfüles rajongók ugyanis hamar összerakták a képet, miszerint Iza és Jósa Danny ugyanarról a helyről jelentkeztek be, egy krokodilok lakta folyó felett függeszkedtek. A szőke bombázó fotója alatt többen gratuláltak is a korábbi győztesnek a párválasztásához.

Vasárnap aztán hármasban találkoztak, a két szőke bombázó pedig úgy megörültek egymásnak, hogy Danny igazán forró pillanatokat örökített meg.

A férfi Bajnok örökítette meg az Exatlon két bombázójának intim ölelkezését (Fotó: Instagram)

„És ott folytatjuk, ahol abbahagytuk Exatlon cica...” – írta az egyik képhez a domina pankrátor.

A hármas fotóhoz pedig a barátságról írt a közönségkedvenc.

Az évek múlnak, de a szikra a piros csapatban örök. Bárhol is legyünk a világban, ez a tűz újra összehoz minket, erősítve kötelékünket. Tartsuk életben ezt a lángot, útmutatónk legyen a közös szenvedély és barátság

– írta közös posztjukhoz Szabó Franci.