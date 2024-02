Zámbó Adriánért megőrülnek a nők

Az elmúlt időszakban egyre aktívabb a közösségi oldalain Zámbó Adrián, Jimmy legkisebb fia. Az adminisztrátorként dolgozó 28 éves férfi egész életében kerülte a nyilvános szereplést, ő volt az egyetlen a családban, aki sosem adott interjút az édesapjával kapcsolatban. Az önkéntes elhatárolódás egyébként a javára vált, kiegyensúlyozott civil életet él, nincsenek balhés ügyei, a magánéletét nem teregeti ki. Annyit azonban lehet tudni róla, hogy nemrégiben szakított, ami után életmódot váltott, és nagyon sokat fogyott. Az előnyös megjelenése pedig új ajtókat nyit az életében:

Zámbó Adrián népszerű a hölgyek körében, akárcsak az édesapja volt Fotó: Nagy Zoltán

Ideális férjjelölt

Zámbó Adrián mindig is büszke volt arra, hogy jól főz, ezt a képességét mostanában a TikTok-csatornáján osztja meg a követőivel. Szerda este például egy tejszínes penne elkészítése közben élőzött abból a csepeli házból, ahol az édesapjával éltek, és amit hónapok óta próbálnak eladni…

A főzőcskézős élőzés elképesztő érdeklődésre tartott számot, Adriánt 500 ember nézte, ahogy szorgoskodik a konyhában. A fiúhoz özönlő kérdések egy ideig az édesapjával kapcsolatban érkeztek, aztán valahogy megváltozott a beszélgetése hangulata… Egyre több nő csatlakozott ugyanis a diskurzushoz.

Zámbó Jimmy viaszmását még az exbarátnőjével tekintette meg Zámbó Adrián Fotó: Nagy Zoltán

Nők bálványa

Adrián nagyon tetszik a nőknek, és ebből az élő adásába becsatlakozó hölgyek nem is csináltak titkot. Volt, aki azt írta a fiúnak, hogy menjenek el kávézni, mások a főzőtudását dicsérték, de kapott teljesen egyértelmű, házasságra vonatkozó kérdést is. Jimmy fia egy idő után zavarba is jött a tolakodó hölgyek ostroma miatt, látszott rajta, hogy egyre kellemetlenebbül érzi magát a helyzetben… A randit kérő nőknek így csak annyit tudott mondani, hogy tervezi, hogy hamarosan családot alapít, mert nagyon szeretne édesapa lenni. További részletekkel azonban nem szolgált.