Szabó Zsófi megható vallomást tett, sokaknak könnyeket csalt a szemébe

Szabó Zsófi nagy becsben tartja a magánéletét, mégsem tudja elkerülni a pletykákat, hiszen amilyen keveset lehet tudni a szerelmi életéről, olyan sok szóbeszéd terjed róla. Egyelőre még azt sem lehet biztosan tudni, hogy foglalt-e a szíve, de az emberek már szinte mindenkivel összeboronálták őt – teljesen alaptalanul.

Szabó Zsófi

Szabó Zsófi valóban nagyon ritkán oszt meg bármit is a magánéletével kapcsolatban, de amikor mégis, akkor általában a gyermekéről van szó. Most például egy egészen megható vallomást tett a kisfiáról, nagyon átjön belőle, hogy milyen fontos számára, és mennyire szereti őt – nem csoda, hogy sokaknak könnyeket csalt a szemébe az írás.

Még épphogy elférsz az ölemben, de a szívemhez soha nem leszel túl nagy. Mindig a kisfiam leszel, és az irántad érzett imádatom soha nem fog megváltozni… ha mégis, akkor csak azért, mert mélyebb lesz

– osztotta meg a gondolatait Szabó Zsófi.

A csinos híresség egy képet is mellékelt, amin az látható, hogy mosolyogva öleli a gyermekét, akinek nem látszódik az arca – ezzel is védve a kisfiút, hiszen ő is azon celebek közé tartozik, akik nem kívánják felfedni a gyermekük arcát a közösségi médiában.

Ide kattintva lehet megtekinteni Szabó Zsófi posztját.