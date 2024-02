Imádnivaló videó: így dől ki edzés közben Jennifer Aniston

Jennifer Aniston évtizedek óta az egyik legnépszerűbb, legimádottabb amerikai színésznő. Botrányoktól mentes élete, szerethető humora mindenkit levesz a lábáról, és persze tökéletes alakjáért is sokaknak példaképe. Most egy mókás videóban mutatta meg, hogy éri el ezt a formát.

Jennifer Aniston megmutatta az edzését

A Jóbarátok Rachelje 2019 októberében regisztrált az Instagramra, pillanatok alatt milliós rajongótábort gyűjtött, mostanra pedig több mint 45 millió követője van a közösségi oldalon!

Minden fotóját és videóját imádja a közönsége, legutóbbi felvételéért pedig minden eddiginél jobban odavannak. Több mint félmillióan lájkolták már az edzős montázst, amin Aniston betekintést engedett a kulisszák mögé: megvillantotta, mitől is olyan tökéletes az alakja most, 55 évesen is.

Az embert próbáló gyakorlatok rajta is kifogtak, és ezt nem is szégyelli: az összevágott videóban benne hagyta azokat a pillanatokat is, amikor ereje elhagyja, és nyögve hasra rogyik.

„Istenem… Megvannak azok a napok, amikor egyszerűen nem akarod csinálni? Csak azért is csináld!” – motiválta magát és bizonyára követőit is.

Eljegyezték Anistont?

Jennifer Aniston régóta a szinglik táborát erősíti, de nem kizárt, hogy ennek vége. A színésznő 2000 és 2005 között Brad Pitt felesége volt, 2015 és 2017 között pedig Justin Theroux színész-rendezővel élt házasságban. Azóta nem szóltak hírek arról, hogy komolyabb kapcsolat lenne az életében. A hétvégén azonban a SAG díjátadón méretes gyémántgyűrűvel az ujján jelent meg, s rögtön megindult a találgatás: vajon megkérték a kezét? Aniston egyelőre nem reagált a híresztelésre.