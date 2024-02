Nemcsak a szerelem, de a mozgás is megtalálta Fekete Dávidot. A győri énekes számára tudjuk, hogy nincs lehetetlen: ha valamit a fejébe vesz, a végsőkig küzd érte. Ez a szerelemben, a munkában, de még az egészségében is így van, ezért nem csoda, hogy teljes erőbedobással vágott neki az életmódváltásnak.

Fekete Dávid durván kipattintotta magát a mozgásnak köszönhetően. (Fotó: Archív )

„Többször volt olyan, hogy nekiálltam az edzésnek, de most határoztam el igazán, hogy változtatok a már múltbéli formámon.”

Sokszor mondják, hogy minden kezdet nehéz.

„Ezért is volt az, hogy többször belevágtam már ebbe a projektbe, de most érzem az igazi elhatározást. Régebben igénybe vettem személyi edző segítségét is, most pedig az akkor megtanultakat kamatoztatom. Szerencsére gyorsan tanulok, így kellő tapasztalattal vágtam neki az útnak. Sosem mértem a súlyom, így nem tudom pontosan mennyit fogytam, de sokkal jobban érzem magam a bőrömbe" – kezdte Dávid.

Fekete Dávid számára sok tényező motiváló a sportban

A fogyásának titkába avatta be olvasóinkat az énekes. Elmondása szerint fontosnak érezte, hogy belevágjon ebbe a projektbe, hiszen elsősorban nemcsak maga miatt edz ilyen keményen, hanem kedvese miatt is.

„Edzőterembe járok, de igyekszem a mozgás minden formáját űzni, hiszen egyáltalán nem ördögtől való dolog!”

A testi és lelki békét is elhozza az ember számára, ezáltal pedig jobban megismerjük a saját testünket és annak határait.

„Emellett még az étkezésre is figyelek, hogy fehérjét, rostot és megfelelő mennyiségű szénhidrátot is vigyek be a szervezetembe. Elsősorban az egészségemért dolgozom, hiszen az éneklésben is szükséges a megfelelő kondíció a levegővételhez és a színpadi mozgáshoz egyaránt. Nem utolsósorban pedig a kedvesemnek is szeretnék tetszeni, ami még egy nagy motiváció számomra” – zárta sorait az énekes aki úgy néz ki, tényleg elindult egy úton.