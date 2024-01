Tánckirálynő: Mikes Annát melltartóban és bugyiban fotózták

Krausz Gábor és Mikes Anna hiába próbálták titkolni, izzott köztük a levegő a Dancing with the Stars műsorában, ami a nézőknek is szemet szúrt. Többen is találgatták, hogy mi lehet a sztárséf és a tánctanár között, de az igazság csak a műsor után derült ki.

Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: BS / Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna egy romantikus vacsorafotóval vállalták fel a kapcsolatukat. Mint akkor mondták, azért vártak vele, mert nem szerették volna, hogy szerelmük miatt juttassák tovább őket a nézők. Gábor pedig biztos szeretett volna abban is lenni, hogy kislánya, Hannaróza jó barátságot tud-e kialakítani szíve választottjával. Ám mivel ezzel sem volt egy pillanatig sem probléma, mára vár ország-világ előtt felvállalták a szerelmüket.

A táncosnő most friss fotókat mutatott magáról, amelyeken alig fedi ruha sportos testét. Az egyik képen egyedül látható, a másikon Tóth Katicával és Szécsi Debórával, akik szintén lenge öltözetben láthatók. A különleges ruhaköltemény egyébként egy szolnoki fellepésnek köszönhető.