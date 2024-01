Ez gyors volt: máris megvan 2024 friss sztárpárja!

Minden jel szerint egymásba szeretett az énekesnő Dua Lipa és a színész Callum Turner. A pár önmagát buktatta le, mikor Lipa elkísérte a színészt a bemutatásra kerülő sorozata, A levegő urai bemutatójára, majd az after party-n szenvedélyesen táncoltak egymással - írja a Page Six.

A pletykás nyelvek szerint ugyan a kapcsolat még egészen friss, a két művész fülig szerelmes, és közös jövőt képzelnek el maguknak. Ebben még az sem hátráltatja őket, hogy épp sikert sikerre halmoznak a szakmájukban: Lipa nagy eséllyel Oscar-jelölést is kaphat a Barbie egyik betétdaláért, míg a Legendás lények-filmekben is feltűnő Turnernek két sorozata is most kerül bemutatásra. Az énekesnő előtt Vanessa Kirby-vel járt, akivel pont azért szakítottak, mert a sok munka mellett nem jutott elég idejük egymásra.