Feng Ya Ou szívmelengető levelet kapott

Feng Ya Ou és Békefi Viki ismeretsége a Sztárban Sztár leszek! első évadában kezdődött, ahol a két énekes egymás versenytársaként küzdött. Nem is kellett sok idő, hogy igazán egymásra találjanak, ugyanis nem csak a műsor végeztével alkottak egy párt, de azóta megszületett a kislányuk, Mei Liza is. Viki többször is elmondta, párjában találta meg azt a férfit, akivel szívesen vállalt gyermeket, ugyanis számára fontos volt, hogy olyasvalakit találjon, akivel kapcsolatban azt érzi, még az életét is rábízhatná. Úgy tűnik, az énekesnő anyuka már nem csak az életét bízná a párjára, hanem a reggeli teendőket is rá meri hagyni, melyek a kisbabájuk ellátása köré épülnek, amíg ő nincs otthon. A világ legcukibb levelét hagyta szerelmének az anyuka.

Feng Ya Ou és Békefi Viki sokak számára az ideális családot testesíti meg (Fotó: Sulyok László)

Egy kis segítség nem árt

Ya Ou-ról köztudott, hogy nagyon készült az apaságra. Sokat fejlesztette tudását, hogy ő is el tudja látni a picit, ha nincs ott Viki. Azóta pedig már többszörösen is bizonyította az énekes, hogy az apaság terén is rátermett ember, és mindent megtesz, hogy segítse párját az anyai teendőkben. Viki egy végtelenül cuki levelet hagyott a minap Ya Ou-nak, ami minden, gyermekvállaláson gondolkodó férfi álma lehet. Ez állt az aranyos levélben:

Viki hagyott szerelmének egy kis emlékeztető levelet (Fotó: Feng Ya Ou Instagram-oldala)

Sokat dolgoznak

Bár ritkán, de van olyan, hogy Viki otthon hagyja a picit az apukával, vagy más családtagokkal, hiszen nem állhat meg az élet körülötte sem. Mindketten rengeteget dolgoznak, hogy mindent megteremtsenek a babának, de az anyuka nemrég bevallotta rajongóinak: megszakad a szíve, ha csak egy időre is mással van Lizike:

A szívem szakad meg, amikor nélküle vagyok, de tudom azt is, hogy fontos, hogy az apukájával is töltsön időt, sőt az egész családdal

– mondta Viki egy Instagram-történetében, ahol rajongói kérdéseire válaszolt.