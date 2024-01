Emma Stone mázlija: a férje királynőként bánik vele!

Először 2017-ben vehette át a legjobb női alakításért járó Arany Glóbuszt a Kaliforniai álom című filmért – most ugyanebben a kategóriában nyert a Szegény párák című vígjátékban nyújtott parádés alakításáért. A 35 éves Emma Stone egy, a férjének szánt kedves üzenettel kezdte a köszönőbeszédét.

Emma Stone és a férje elválaszthatatlan páros – Fotó: Gilbert Flores

„Dave, ezt a díjat neked ajánlom! Szeretnék köszönetet mondani a szerelmedért, a támogatásodért, a tanácsaidért, egyszóval mindenért! Nagyon szeretlek!” – mondta Emma meghatottan a díjátadó színpadán, majd a kollégáinak is kifejezte a háláját a közös munkáért.

Emma Stone egyensúlyoz az anyaság és a karrier között

Nem csoda, hogy az Oscar-díjas színésznő ennyire odavan a férjéért: Dave McCary tökéletes társ. Hét éve találkoztak először: Emma Stone a Saturday Night Live adását vezette, a férfi pedig íróként dolgozott a show-ban. Titokban jöttek össze, csak egy évvel később derült fény a románcukra. Kezdettől diszkréten kezelik a kapcsolatukat, két év után a közösségi oldalaikon is csak egy fotóval jelentették be az eljegyzésüket. 2020 szeptemberében csendben házasodtak össze, és az is csak pár héttel a szülés előtt derült ki, hogy Stone egyáltalán babát vár. A 2021 márciusában világra jött Louise Jean még szebbé változtatta a házaspár amúgy is boldog életét.

„A szülőség összekovácsolta őket munkatársként is” – mesélte az US Week­­ly­nek egy bennfentes, melyből a Hot! magazin idézett. „Emma egyensúlyoz az anyaság és a színészi kar­rier között, a férje pedig igyekszik levenni a válláról a terheket.”

Emma, ha otthon maradna babázni, úgy érezné, levágták a karját! A színészet neki olyan, mint a lélegzés. Dave ebben is a támasza.

„Épp azért ilyen boldogok, mert művészként is tisztelik egymást.”

A színésznő alakítását Golden Globe-díjjal jutalmazták

Megmaradt a holly­woodi ambíciója is

Emma ahová tudja, magával viszi a kislányát. McCary kezdettől óriási segítsége ebben is, már a terhesség alatt végig gondoskodott róla, úgy bánt vele – és úgy bánik a mai napig is –, mint egy királynővel! A színésznő hálás, amiért a férjén kívül még sokan szeretik, támogatják. A rokonok és a barátok szerint nagyszerű anya, Dave pedig remek apa.

„Louise Jean rengeteg örömet okoz nekik, naponta tanulnak tőle” – osztotta meg egy forrás a TMZ-vel. „De Emmában megmaradt a hol­ly­woo­di ambíció is, a lendület és az eltökéltség, hogy még jobban végezze a munkáját. Szentül hiszi, hogy ha azt csinálja, amit szeret, attól jobb anya és feleség is lesz.”

Híres exek Emma Stone korábban több sztárral járt. Teddy Geiger dalszerzővel két évig futott, őt követte egy évre Kieran Culkin, Macaulay öccse. A csodálatos Pókember forgatásán jött össze Andrew Garfielddal, a 2014-es folytatásban is együtt játszottak. Vele négy év után, 2015 októberében szakítottak, de jóban maradtak.