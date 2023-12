Most kaptuk a szörnyű hírt: 53 éves korában elhunyt a Baywatch legendája

Tragikus hír érkezett: nagyon fiatalon és teljesen váratlanul elhunyt Andrea Fay Friedman, az 53 éves színésznő, aki olyan csodás filmekben és sorozatokban játszott, mint a Baywatch, a Chicago Hope, a Saving Grace és a Life Goes On. A színésznőt egy egész világ gyászolja.

Mindenkinek hiányozni fog a színésznő / Fotó: Pixabay.com

Andrea nemcsak nagyszerű alakításai miatt volt legenda, hanem azért is, mert egész életében egy nemes célért küzdött. Down-szindrómával született ugyanis, ennek ellenére teljes életet élt, és egész életében azért küzdött, hogy a többi Down-kóros embert képviselje. Szívügye volt, hogy a fogyatékossággal élő emberek is megjelenjenek a filmekben, a médiában, éppen ezért nagyon sok jó és fontos szerepet vállalt.

De nemcsak filmekben adott hangot a céljainak és az elveinek, hanem beszédeiben, oktatási céllal készült beszélgetésekben is. Halála előtt egy nagy projektbe kezdett, a mely a fogyatékkal élők hiteles ábrázolását szorgalmazza, illetve egy filmszerepet is vállalt. Nemrégiben azonban Alzheimer-kórral diagnosztizálták, ami rohamosan vette el a személyiségét. Egy évvel ezelőtt már nem tudott beszélni, most pedig örök álomba szenderült - írja a Mirror.