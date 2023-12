Mi folyik itt? Vajna Tímea után egy újabb magyar bombázóval kapták lencsevégre Arnold Schwarzeneggert – Fotó

Kocsis Alexandra nevét a TV2-n nagy sikerrel futó Exatlonnak köszönhetően ismerte meg az ország. A gyönyörű fitneszmodell egy ideje már Amerikában él, így eshetett meg az is, hogy Vajna Tímea után most ő is Arnold Schwarzenegger oldalán pózol a legújabb fotóján.

Nem akárkivel pózol legújabb képén az Exatlon bombázója Fotó: Facebook

Kapcsolatuk mondhatni nem új keletű, ugyanis Kocsis Alexandra nyolc éve megnyerte a világ egyik leghíresebb testépítő- és fitneszversenyét, az Arnold Classicot, az elmúlt hetekben pedig több rejtélyes posztot is megosztott az Instagram-oldalán, amelyeknek úgy látszik, hogy a 76 éves egykori testépítőhöz volt köze.

Arnold Schwarzeneggerrel töltötte az ünnepeket Kocsis Alexandra

Karácsonykor sincs megállás, Arnold Schwarzenegger. Kellemes Ünnepeket Mindenkinek

– írta az elképesztően menő fotóhoz a TV2 sztárja. A közeljövőben pedig még biztosak lehetünk benne, hogy látjuk még őket együtt.