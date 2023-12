Demjén Ferenc: „Nem bántam meg semmit az életemben!”

77. születésnapja, valamint a közelgő 26. arénás nagykoncertje kapcsán a Bors újságírója, Böszörményi Lilla készített interjút Demjén Ferenccel. A legendás énekes őszintén mesélt mindenről, ami szóba került, és ismét meggyőződhettünk róla, hogy a kor csak egy szám, hiszen annyi energia és lelkesedés, mint Demjénben van, még a harmincasokban sincs.

Demjén Ferenc egy valódi ikon, akit hosszú évtizedek után, még ma is töretlenül imád a közönség és a koncertjein több generáció énekli egyszerre a dalait. Ez bizonyára, december 30-án sem lesz másként, amire Rózsi már nagyon készül.

Idén 26. alkalommal tölti meg az Arénát (Fotó: Bors)

„Nem bántam meg semmit az életemben!”

„Negyven, maximum ötvenéves vagyok belül. Az még egy kellően fiatal kor, talán épp ezért nem vagyok hajlandó mindent úgy elfogadni, ahogy a valós koromban kéne. Nem nézek nagyon előre, hátra is csak ritkán, megvagyok magamnak és csinálom a hivatásom. Amikor arról van szó, hogy mi jöhet még, csak még inkább és még jobban csinálom, elmerülök benne. Ez az életfelfogásom! A múlt az egyetlen, ami biztos! Néha-néha visszanézek, – tulajdonképpen szórakoztató – akkor találok olyan pontokat, amikor talán nem úgy kellett volna tennem, de azt sem bánom. Nem történt olyan dolog az életemben, ami miatt megundorodnék magamtól. Nem bántam meg semmit az életemben!” – mondta meggyőződéssel Demjén Ferenc, majd könnyedebb témák felé eveztünk.

Feltűnően jó formában volt, így adta magát a kérdés: Vajon mivel tartja karban magát?



„Élni is kell, nem mindig készülni”

„Nem vagyok egy atléta típus. Régen kondiztam, de az akkor kell, amikor az ember még huszonéves és még azt hiszi, hogy attól lesz kapósabb, ha kiduzzadnak az izmai. Aztán rájössz, hogy élni is kell, nem mindig készülni. Használni kell azt, ami van! Inkább csak jól eszem. Elsősorban a magyaros és a gyerekkoromból emlékezetes kajákat szeretem. Ha külföldön vagyok, két hét után már nosztalgiázok a magyar ételekről és haza akarok jönni. Szerencsére jó kezekben vagyok, mert a feleségem, bár amerikai, magyar ételt is főz nekem. Nem eszem sokat, de azt élvezem. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nincs nagy hasam és jó kondiban vagyok.”