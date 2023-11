Venczli Zóra élete komoly fordulatot vett

Venczli Zóra a Sztárban Sztár leszek! második évadának egy kiemelkedő színésztehetsége volt, aki a műsor után is szeretett szakmájában folytatta tovább a munkát. Egy nagy váltáson van túl a színésznő, ami azt eredményezte, hogy Kecskemétre költözött és rengeteg új dolgot tapasztalhat meg.

Elköltözött Venczli Zóra, mert egy új lehetőséget kapott (Fotó: TV2)

„Sajnos semmi nem tartott Budapesten, és jött a lehetőség, hogy Kecskeméten kaptam egy színházi szerződést. Úgy voltam vele, hogy új élet, új remények, új emberek, és felégettem magam mögött mindent, és elköltöztem az összes kis cuccommal együtt” – kezdte a Metropolnak a színésznő, akinek nem volt könnyű megszoknia a váltást.

Nagyvárosi lány

Zóra mindig is budapesti lány volt. Bár bevallása szerint arányaiban nem volt több barátja Budapesten, mint Kecskeméten, de mégis hiányzik neki a pesti élet.

„Elég nehéz volt kiszakadni a nagyvárosból, hiszen mindig is Budapesten éltem. Hiányzik az a nyüzsgés, ami a belvárosban minden este van és persze a barátaim is nagyon. Az is furcsa, hogy itt Kecskeméten nincs nagyon éjjel-nappali bolt. Minden bezár legkésőbb 11 után már, ehhez nem vagyok hozzászokva” – jegyezte meg Zóra, aki egy éles váltásként jellemezte ezt, hiszen most él először egyedül, de társaságból nincs hiánya, mert ugyanabban az épületben él, mint a társulati kollégái.

Zóra most él először egyedül (Fotó: Markovics Gábor)

Egyedül él

A színésznő most költözött külön szüleitől és testvéreitől. Ez egy olyan újdonság, amivel még néha maga sem tud mit kezdeni.

„Én most élek egyedül először. Kicsit furcsa érzés, mert ugyan eddig sem csinálta meg helyettem senki a mosogatnivalót, de így már biztosan nem is fogja senki. Most tudom először megtapasztalni, hogy milyen tényleg napokra az embernek magába szállnia és a gondolataival lenni csak, viszont társaságból sincs hiányom, mert a kollégáim velem egy házban laknak. Minden nap össze szoktunk ülni kártyázni, beszélgetni, vagy akár főzni” – mesélte Zóra, aki elárulta, akadnak udvarlók, de még jelenleg nem sikerült senkinek elnyernie a szívét.

Jó tapasztalat

Zóra úgy véli, ez egy nagyszerű lehetőség neki arra, hogy fejlődjön, de nem akarja örökre hátrahagyni a nagyváros színpadait.

„Azt érzem, hogy ez minden szempontból egy előrelépés az életemben. Nagyon sok az újdonság és az új probléma, amivel meg kell küzdeni és egész jól veszem az akadályokat. Egy kellemes, új tapasztalás eddig” – szögezte le Zóra, aki még a következő egy-két évet Kecskeméten képzeli el, majd vissza akar térni a nagyvárosi színházak színpadaira.