Potyogtak a könnyek: ez a páros búcsúzik a Dancing With The Stars-ból

A Dancing With The Stars ötödik adásában egy igazi retro házibulit elevenítettek meg a versenyzők. A színfalak mögött is megvolt a party hangulat, de sajnos ma sem juthatott tovább mindenki.

Az izgalmakat tovább fokozták a párbajok is, ahol két-két páros egyszerre lépett a parkettre. Végül Radics Gigi és Király Linda kerültek a veszélyzónába párjaikkal, ahonnan Radics Gigiéket juttatta tovább a közönség.

Így ezúttal Király Lindának és táncpartnerének kellett elköszönni a műsortól.