Krausz Gábor vallomása: „Most jutottam el odáig, hogy nem túl akarok lenni rajta, hanem élvezni akarom”

Krausz Gábor a konyhában már bizonyított, a séf keménykezű csapatkapitánynak bizonyult a Séfek Séfe című műsorban. Néhány héttel ezelőtt sokakat meglepett, mikor kiderült, szerepelni fog a Dancing with the Stars című TV2-es showműsorban, most pedig megpendítette egy másik képességét is.

Krausz és Mikes Anna egyre jobban teljesítenek (Fotó: Bors)

Kémia a parketten, barátság azon kívül

Krausz Gábor már az ötödik élő adásra készül a Dancing with the Stars színpadán. Talán őt magát lepte meg a legjobban, hogy milyen jól szerepelt a showműsorban, hiszen nemrég még azt nyilatkozta: távolabb már nem is állhatna tőle a tánc, még a szalagavatóján sem keringőzött. A zsűri és a közönség tetszését is elnyerték profi tánctanárával, Mikes Annával, aki a korábbi évadokban Kökény Attilát, Kamarás Ivánt és Noszály Sándort táncoltatta be a döntő közelébe.

Úgy fest, Anna nemcsak keménykezű tánctanár, hanem jó barát is, legalábbis úgy tűnik, Gáborral nagyon jó köztük az összhang parketten kívül is. A TV2 kamerái előtt játszottak egy hagyományosan esküvői játékot. Tulajdonságokat, állításokat kaptak, s el kellett dönteniük, melyikükre jellemzőbb. Ha Annára, akkor a rózsaszín papírral ellátott pálcát kellett felmutatniuk, ha Gáborra, akkor a kéket.

Már az első kérdés kifogott rajtuk. Nem igazán tudták eldönteni, melyikük a szerényebb: végül nevetve abban maradtak, hogy mindketten beképzeltek. A következő kérdésre sem volt egyértelmű válaszuk: „ki énekel jobban?” Anna határozottan felmutatta a Krauszt jelentő kék karikát. A táncossá avanzsáló séf tanácstalanul nézett bájos partnernőjére:

„Egyikőnk se, de akkor inkább te” – vélekedett Anna. „Nekem borzasztó hangom van.”

„Akkor ugyanannyira jó mindkettőnké…” – tette hozzánevetve Krausz, aki néhány hete még a tánctudásával kapcsolatban is ennyire pesszimista volt, aztán kiderült: mégis van tehetsége hozzá.

Krausz Gábor egyre felszabadultabb a parketten Mikes Anna oldalán (Fotó: Bors)

„Azt a két percet élvezni akarom"

A humoros játékból az is kiderült: kettejük közül Krausz a hiúbb:

„A táncteremben, próbán ha van egy olyan figura, aminél az arcához, vagy a hajához ér a kezem, akkor rögtön szól, hogy: ne, a haját ne, be van lőve” – buktatta le a sármos szakácsot Anna. A páros azt is elárulta, a táncnak hála Gábor egyre több önbizalmat szerzett.

„Hiába mondom neki az első pillanattól, hogy nagyon ügyes vagy, Gábor, nagyon jól áll neked a tánc. Csak akkor hiszi el, ha jön visszajelzés” – vélekedett Anna.

Most jutottam el odáig, hogy nem túl akarok lenni rajta, hanem azt a két percet élvezni akarom, bárcsak tovább tartana

– tette hozzá Gábor, aki ezúttal retró partin és egy izgalmas párbajban mutatja meg az egyre fejlődő tánctudását.