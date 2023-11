Sokan az életéért aggódtak, így van most a magyar legenda

A Guinness-rekorder mixer sokadszor állt talpra rémisztő betegségekből. Az elmúlt években öt szívrohama és egy agyvérzése volt: október végén pedig sztrókot kapott. A celeb-vendéglátós most elmondta, hogy érzi magát.

Lajsz András súlyos betegsége után nyilatkozott (Fotó: Fejér Bálint)

„Próbálok pozitívan hozzáállni"

„Teljesen egyedül voltam otthon, amikor hirtelen éreztem, hogy rosszul vagyok. Szerencsére épp akkor jött hozzám egy ismerősöm, ő hívta ki mentőket. Az orvosok megállapították, hogy sztrókot kaptam, s óriási mázli, hogy enyhe lefolyású volt és korán érkezett a segítség. Még gyenge vagyok, sokat kell pihennem, de mint mindig, most is próbálok pozitívan hozzáállni a dolgokhoz. Szerencsére már látogathatnak, így nem vagyok egyedül" − mesélte korábban a Ripost-nak Lajsz, akit hamar hazaengedtek a kórházból. Az otthon lábadozó koktélkirályt most a Bors érte el, aki a hogylétéről tőle megszokott derűvel mesélt:

„Nagyon jól esik az érdeklődés, szerencsére elmondhatom, hogy most már teljesen jól vagyok.”

Jövő héten már a munka világába is visszatérek, különféle rendezvényeken fogok dolgozni, alig várom. Oké, bevallom, a lábam és az egyik karom még kicsit fájdogál, vagyis inkább zsibbad, de ez igazán nem nagy probléma, átvészelem.

„Majd vissza kell mennem az orvoshoz, de ráér még az a kontrollvizsgálat” − fogalmazott a lapnak Lajsz, aki egykor a legnagyobb tévéműsorokban, rendezvényeken keverte a koktélokat, nagyon népszerű és tehetős volt. Aztán a semmiből jöttek a bajok. Első, második, harmadik, negyedik majd ötödik infarktus, közben pedig egy agyvérzés is. Összességében közel egy évet töltött kórházban, időközben a házassága is zátonyra futott, mert megcsalta a feleségét. A sorsában pozitív fordulópont volt a tavalyi év vége, amikor a vírus miatt becsődölt az utolsó üzlete is, és gyakorlatilag az utcára került. Ekkor a volt felesége, sokak meglepetésére, öt év után visszafogadta a közös érdi házba.