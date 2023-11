„Senki nem tudhatja mennyi lemondással és munkával járt, hogy eljuss odáig ahol ma tartasz” – Kulcsár Edina durván kiosztotta a követőit

Az egykori szépségkirálynő nagyon nehéz időszakból kezd kilábalni, hiszen amellett, hogy sokan azzal vádolták, hogy nagyon boldogtalannak tűnik férje, Varga Márk, azaz G.w.M oldalán, a rapper még kórházba is került, és mint kiderült komoly a dolog.

Ennek köszönhetően a háromgyermekes édesanya neve még a szokottnál is többet szerepelt a bulvárban, egyúttal közösségi oldalin is egyre több támadást kap, amióta elindították fizetős reality műsorukat az Instagramon. A sztármami most ezeknek a rosszakaróknak üzent a platformon.

Mindenkinek más a normális

Mindenkinek más a normális, éppen ezért nem létezik a normális, ahogyan a tökéletes sem. Ami nekem az, abban mások úgyis találnak valami hibát. Lehet, hogy én is találnék másokban, ha keresnék… De nem keresek, mert én a saját életemet élem, nem pedig másokét. Éppen ezért ne engedd, hogy mások véleménye kihatással legyen az életedre

– kezdte hosszabb bejegyzését Kulcsár Edina, majd így folytatta:

Senki nem tudhatja mennyi lemondással és munkával járt, hogy eljuss odáig ahol ma tartasz. A fájdalmat és a magadban vívott harcok utáni boldogságot is te éled át egyedül, nem pedig más. Nem ismernek, neked viszont tudnod kell, hogy hemzseg a világ az olyan emberektől, akikben folyamatosan az dolgozik, hogy mások életében keressék a hibát. Igaz, hogy jogukban áll.. de neked is jogodban áll teljesen figyelmen kívül hagyni őket.

Szeresd magad!

Végezetül pedig kifejtette, hogy az ilyeneknek hagyjuk csak, hadd foglalkozzanak csak velünk, ha már magukat annyira sem tartják, hogy a saját dolgukkal törődjenek és felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki szeresse magát.

