Dancing With The Stars: szombat esti házibuli képekben - galéria!

A Dancing With The Stars ötödik adásában a házibuli hangulat és a retro zenék vannak a középpontban, a versenyző párosok pedig igazi házibuli hangulatot visznek a parkettre minden produkcióval. A színfalak mögött is megvolt a party hangulat.

Mutatjuk a szombat esti bulit képekben, az alábbi képre kattintva galéria nyílik meg: