"Már régóta terveztem, hogy megosztom veletek" - fontos videót készített Szandi

Szandiról közismert, milyen gondoskodó anya, és nemcsak a három gyermekével törődik, hanem a család kutyája, Maszat sorsát is a szívén viseli. Mint friss Instagram-posztjában írja, a kutyáktól feltétel nélküli szeretetet kap a gazdájuk, ezért ezekről a szőrös kis családtagokról is gondoskodni kell. Ennek érdekében osztotta meg követőivel Maszat kedvenc jutalomfalatjának receptjét.

"A helyes, minőségi táplálással rengeteg betegséget megelőzhetünk és hiszem, hogy évekkel meghosszabbíthatjuk az életüket" - vallja Szandi, akivel a követői is egyetértenek, míg sokan arra kérik az énekesnőt, hogy osszon meg velük más recepteket is, ugyanis a videóban feltűnő Maszat olyan boldogan csóválja a farkát, hogy szívesen kedveskednének további finomságokkal is a kedvenceiknek.