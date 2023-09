Motoron térdelve domborítja ki Szandi formás kis popsiját

Ó, Szandi! A Nyugi Doki, a Tinédzser l'amour, a Kislány, kezeket fel! daloknak ikonikus énekesnője! Még kislány volt, amikor az egész ország szívébe beénekelte magát: bűbájos arcát mindenki aranyosnak gondolta, gyönyörű hangját mindenki magasztalta, s a kisugárzásában mindig is volt valami, amitől mindenki jobb kedvre derül. Bár a Kislány, kezeket fel óta sok-sok év eltelt, Szandi háromgyermekes anyuka lett, de van, ami nem változik.

Szandi gyönyörűbb, mint valaha / Fotó: TV2

Bár az évek telnek, Szandin mintha nem fogna az idő. Még most is olyan vékony és törékeny testalkatú, kedves arcából pedig még most is sugárzik a kislányos báj. Most éppen egy egy olyan fotót posztolt magáról, amelyen egy motoron térdel, és kidomborítja fenekét. A rajongók valósággal megőrültek érte, és csak úgy záporoznak a szívecskék a kommentekben.