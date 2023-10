Lehull a lepel, Katalin hercegnét ez a reggeli rutin tartja fitten!

Mint kiderült, Katalin hercegné ragaszkodik a reggeli étkezési rutinjához, de persze a nap további részében is az egészséges táplálkozásra törekszik, hogy csúcsformában tartsa magát. A bennfentesek szerint Katalin minden reggel zabot fogyaszt, amely kiváló rost- és szénhidrátforrás, más gabonákhoz képest több fehérjét tartalmas és fontos ásványi anyagok találhatók benne. Ezután egy turmixot iszik, amely olyan tápanyagban gazdag zöldségeket tartalmaz, mint a kelkáposzta, a spenót és a szuperélelmiszerként ismert spirulina. Előfordul, hogy napközben zabkását eszik, hogy fenntartsa energiaszintjét - írja a Mirror.

Minél több zöldséget már reggel – ez lehetne a hercegné mottója! (Fotó: AFP)

A hercegné nassolás helyett nyers zöldségeket és gyümölcsöket fogyaszt, szereti a görögdinnyét, az avokádót, a fetasajtot és az uborkát, melyekből gyakran salátát is készít. Nagy kedvence a lencse is, főleg ha currys, emellett természetesen figyel a rendszeres testmozgásra is. Szereti a fitneszt, a futást, a spinninget, a jógát és a teniszt is, de súlyzós edzéseket is szokott végezni.