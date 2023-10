Király Viktorral romantikázva kapták le Demcsák Zsuzsát

Arról a Metropol is beszámot, hogy valami végleg elromlott Király Viktor és Virág házasságában, hónapok óta attól hangos a sajtó, hogy bár mindent megtesznek, hogy megmentsék a házasságukat, egyelőre nem sikerül felülemelkedniük a nehézségeken, és már nem is élnek együtt. Az utóbbi időkben harmadik félről is pletykálnak, és sokan úgy gondolják, hogy Virág már tovább is lépett, és más férfi oldalán találta meg a boldogságot.

Király Viktor házassága bajban van / Fotó: Metropol

A miértek egyelőre nem nyilvánosak. Egyesek ezt az Ázsia Expressz harmadik évadának a forgatására tippelnek, ugyanis Anita akkor hetekre egyedül maradt, míg férje a műsorban bizonyította a rátermettségét testvére oldalán. Úgy vélik, talán a távolság rávilágított valamire, hiszen soha nem töltöttek ennyi időt külön egymástól, mások viszont azt sejtik, hogy egy harmadik fél kavarhatott bele az álomszerűnek tűnő házasságba - persze ezek csak pletykák. Bár a válásukat hivatalosan még nem mondták ki, a rajongóknak feltűnt, hogy a nyaralások alkalmával a műsorvezető talán nem egyedül utazgat a világban, de leginkább a ciprusi kiruccanását követően volt ez a téma. Horváth Éva ugyanis egy meglepő kommentet hagyott Anita egyik fotója alatt, ami nem sokkal később el is tűnt: „Én a fotósra is kíváncsi lennék, nagyon menő. Anya persze bomba.”

Demcsák Zsuzsa házasságai sem voltak sikeresek

Arról is írt a Metropol, hogy Demcsák Zsuzsának sincs szerencséje a szerelemben. Az első házassága katasztrofális véget ért: Zsuzsa azt állította, hogy férje, Kiss Róbert súlyosan bántalmazta testileg, ezért csúnya per vette kezdetét. A tárgyalások során azonban kibukott a férjből: valójában Demcsák Zsuzsa volt a bántalmazó fél, és állítása szerint többször is véresre karmolta. A válás után Zsuzsára ismét rátalált a szerelem. Az Ázsia Expressz forgatása során ismerkedett meg a jóképű indiai idegennel, Krishannal, és hamar fellobbant a szerelem. Csakhamar hivatalossá tették szerelmüket, Magyarországra költöztek és összeházasodtak. Sajnos azonban ez is válással végződött.

Tündériek együtt

Most azonban egy sokkoló közös felvétel került elő Király Viktorról és Demcsák Zsuzsáról. Király Viktor a 15 éves jubileumi koncertjére készül, ennek apropóján pedig egy tüneményes régi felvételt osztott meg. A Mokka egyik régi adásában Demcsák Zsuzsa interjúztatta a frissen felfedezett tehetséget, és azzal udvarolt neki, hogy ő egy igazi szépfiú, és nagyon jóképű. Király Viktor csak zavartan nevetgélt, a rajongók ettől pedig valósággal elolvadnak.