Szörnyű éjszakán van túl Görög Zita: négy órán át küzdöttek az édesapja életéért

Görög Zita életében egymást érik a problémák idén! Először tavasszal ütött be a ménkű, mikor a három gyermeke közül a 4 éves kisfia került kórházba, miután eltört az egyik ujja. Szerencsére itt az aggodalom nagyobb volt, mint maga a baj, azonban a gondoknak ezzel még nem volt vége. Nem sokkal később ugyanis a testvére lett rosszul, akivel szintén kórházba kellett rohanni. Ez a „kaland” egyébként nagyon megviselte Zitát, mivel az autójuk elakadt a klinikára menet, és senki sem állt meg neki segíteni. A hajmeresztő történet végül happy enddel végződött, a modell testvére meggyógyult és azóta is jól érzi magát. Ám ekkor jött az újabb csapás!

Görög Zita Fotó: Veres Viktor

Az életéért küzdöttek

Zita édesapja alig pár héttel korábban szenvedett egy „kisebb balesetet”, mikor a zuhanyzóból kilépve elesett, és eltört néhány bordája. Szerencsére gyorsan felépült a sérülésből, és mindenki azt hitte, hogy végre véget érnek a drámák a család életében. A sors azonban erre csúnyán rácáfolt, Zita ugyanis péntek éjszaka a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára rohant szeretett édesapjával, akin életmentő műtétet hajtottak végre az orvosok. Hogy pontosan mi történt, arra nem tért ki az egykori műsorvezető, azt viszont megjegyezte, hogy apukája jobban van, hála az orvosok kitartó munkájának.

Október 1. óta, mintha egy akciódrámában élném az életem. Annyira kimerítően sűrű, lelkileg megterhelő, hogy egyszerűen még átgondolni sem volt időm. Egyik helyzet után, jön a másik…

– kezdte bejegyzésében Zita, aki rettegve élte át azt a 4 órát, amíg édesapja a műtőben volt.

„Édesapám egyre jobban van! Ezért pedig nagyon hálás vagyok a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika dolgozóinak, azoknak akik ápolják őt, és dr. Banga Péter és csapatának, hogy péntek éjjel egy kb. 4 órás műtéttel megmentették az életét!” – tette hozzá, s azt is megjegyezte, hogy már az is komoly kihívást okozott számára, hogy nem tudta melyik kórházba vitték az apukáját. Mire megtalálta, hova is kell mennie, addig három klinikát is megjárt, ami 2 és fél órájába került.