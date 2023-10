Família Kft. különkiadás? Ma is összejárnak a népszerű sorozat sztárjai

Esztergályos Cecília, Xantus Barbara, Baranyi László, Csonka András, és Spáh Dávid nevét nem kell bemutatni, azoknak, akik a 80-as, 90-es években születtek. Ugyanis többek között ők voltak a Família Kft. című magyar sorozatnak a főszereplői. A televíziós műsor volt az első szituációs komédia Magyarországon. A kilenc évadot megélt sorozat alatt a nézők szeme láttára váltak igazi családdá a színészek. Nem is meglepő, hogy mind a mai napig nagyon szeretik egymást és gyakran találkoznak.

Nemrég Csonka András posztolt egy képet, ahol többek között a fentemlített színészekkel találkozott. A fotóhoz pedig, néhány érzelmes mondatot is írt.

VOLTUNK együtt hosszan és sikeresen, ezért ma, jelen időben is összetartunk, VAGYUNK, közünk van egymáshoz, és ez a garancia, hogy LESZÜNK is, mert ez így természetes. A Família Kft örök

– írta Csonka András.

Természetesen az ujjongó kommentek sem maradhattak el, hiszen munkásságukkal, még ma is rengeteg embernek okoznak vidám, és meghitt perceket.

Félévente találkoznak

A Família tagjai úgy érzik, csak a képernyőn fejeződött be a történetük, az életben még most is összetartoznak.

"Negyedévente, félévente megpróbálunk találkozni a többiekkel, bár mindenkinek rengeteg a dolga, igyekszünk minél többen eljutni ezekre az eseményekre. Igaz a sorozatnak már 22 éve vége van, mi azóta is megmaradtunk egy családnak" – mesélte lelkesen lapunknak Csonka András. A színész, aki szívesen leforgatná a Família Kft. különkiadást.