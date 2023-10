Agárdi Szilvi és férje reagált az őket ért kritikus hangokra: „Vannak kérdések, amik magánügyek!”

Agárdi Szilvi és Czerődi Gergő nyáron kötötte össze az életét. Így – mint megannyi más fiatal házas – ők is megkapták a szokásos kérdést házasság után: Mikor jön a baba? Nemrég a fiatalok Palik László műsorában meséltek részletesebben kapcsolatukról és a gyerekvállalásról is. Szilvi férje pedig igen határozottan kijelentette, hogy nem lesz gyerek! Az interjúban azt is kifejtette, miért döntöttek így:

– Szilvi ugye nem látná, hogy hová esne a gyerek, vagy éppen mi esne rá, én pedig nem tudnék mindig mellette lenni és figyelni. Kicsit úgymond majdnem egy gyilkosság lenne a részéről… – válaszolt meglehetősen erősen Gergő.

Az énekesnő és férje már korábban megbeszélték a gyermekvállalás kérdését – Fotó: YouTube

Rengeteg negatív kommentet kaptak

Szilvire és Gergőre az előbbi kijelentés miatt valóságos kommentcunami zúdult. Emiatt döntöttek úgy, hogy TikTok-videóban reagálnak az utóbbi napokban megszaporodott kritikus hangvételű hozzászólásokra, és tisztázzák a helyzetet.

„Amikor az ember nem találja a szavakat, óhatatlanul olyat mondhat, ami mások számára nem biztos, hogy elsőre érhető. De aki végignézte az interjút, láthatta, milyen harmónia van köztünk. Azonban vannak, akik teljesen máshogy értelmezték ezeket a szavakat, és egy kiragadott mondatból ítélkeznek" – védte meg férje kijelentését az énekesnő.

Agárdi Szilvit és férjét elkeseríti a sok előítélet, amit az elmúlt napokban tapasztaltak – Fotó: Agárdi Szilvia/Facebook

Szilvi arra is kitért: egy párnak eleve nagy nyomást jelentenek az olyan kérdések, amelyek az esküvő napját, vagy – mint esetükben is – a gyerekvállalási terveiket érinti. A pár a videóban tisztázta: ez a téma korábban már természetesen szóba került köztük, mindent megbeszéltek, és egyet is értettek.

Vannak kérdések, amik magánügyek. De az nagyon elkeserítő, hogy úgy írnak kommenteket, hogy megnéznek egy cikkcímet, viszont a beszélgetést már nem. Ezért egyből kritikusan reagálnak a nyilatkozatunkra

– idézi a Bors az elhangzottakat. A pár a videóban arra kérte a hangadókat: ítélkezés helyett próbálják meg megérteni a döntésüket, vagy legalább elfogadni azt.